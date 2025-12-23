"مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2026" ينظم ورش عمل متقدمة لمؤسسي الشركات

الشارقة في 23 ديسمبر/ وام / يوسّع "مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2026" الذي سيعقد يومي 31 يناير و1 فبراير 2026 نطاق دعمه لرواد الأعمال من خلال سلسلة من ورش العمل المتقدمة والتطبيقية التي تستهدف تمكين مؤسسي الشركات والمبدعين ومساعدتهم على اكتساب المهارات اللازمة لبناء المشاريع وتنميتها واستدامتها وتعزيز قدرتها على مواكبة المتطلبات العملية المرتبطة بالتمويل والتكنولوجيا وبناء العلامات التجارية والنمو الإبداعي.

وتُقام هذه الورش في منطقة "أكاديمية مهرجان الشارقة لريادة الأعمال" في "مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار" تحت إشراف خبراء إقليميين ودوليين وتناقش موضوعات متنوعة منها، بناء المشاريع وتمويلها والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والأتمتة والعلامة التجارية والتواصل والمزايا الإبداعية وجودة الحياة والمرونة وغيرها من الموضوعات.

وتقدم ورشة "آليات التمويل عبر الأسهم" فهماً عملياً لجداول الملكية وهياكل الأسهم وجاهزية التعامل مع المستثمرين وتعزيز أسس بناء المشاريع، فيما تركز ورشة "أساسيات إدارة المال: نصائح وتحذيرات في مجال الادخار والاستثمار" على إدارة الأموال على الصعيدين الشخصي والمؤسسي بوعي ومنهجية، وتستكمل ورشة "سلوك إنفاق المستهلك: الأنماط والمخاطر" هذا البرنامج ببحث تأثير سلوك السوق في التسعير والطلب، ما يساعد المؤسسين على اتخاذ قرارات تجارية أكثر وعياً وفاعلية.

وتستعرض ورشة "أتمتة الأعمال بالذكاء الاصطناعي" كيفية استخدام "وكلاء الذكاء الاصطناعي" للتفاعل مع العملاء وتبسيط العمليات وتعزيز التنفيذ المعزز بالتكنولوجيا، في حين توضح ورشة "تصميم منظومة عمل بالذكاء الاصطناعي لدعم السرد القصصي والإنتاج الإبداعي" كيف يمكن للمؤسسين والمبدعين دمج الذكاء الاصطناعي في توليد الأفكار وإنتاج المحتوى.

وتهدف هذه الورش المتقدمة إلى الانتقال من مرحلة التجربة إلى الاستخدام اليومي القابل للتطوير والتوسع.

وتستضيف "أكاديمية مهرجان الشارقة لريادة الأعمال" ورش عمل متقدمة وتطبيقية حول تواصل المؤسسين وتعزيز حضورهم في السوق وفي بيئات تنافسية؛ إذ تقدم ورشة "العلامة الشخصية للمؤسسين" للمشاركين إرشادات لصياغة سرديات أصيلة وبناء المصداقية، فيما تركز ورشة "من الخوف إلى الثقة: بناء مهارات التحدث خلال 90 دقيقة" على تطوير الثقة والوضوح في مواقف التواصل.

وتسهم هذه الورش المتقدمة في تعزيز الحضور وبناء الثقة وترسيخ التأثير.

ويشمل البرنامج ورش عمل متقدمة وتطبيقية تستهدف مؤسسي الشركات والمبدعين العاملين في مجال المحتوى والسرد البصري واقتصاد صناعة المحتوى إذ تقدم ورشتا "جولة تصوير مهرجان الشارقة لريادة الأعمال بالكاميرا" و"جولة تصوير مهرجان الشارقة لريادة الأعمال بالهاتف" تدريباً عملياً على توثيق قصص بصرية مؤثرة باستخدام كاميرات احترافية وهواتف ذكية بما يعزز دور المحتوى كأصلٍ تجاري.

ويُستكمل البرنامج بورش تدريبية متقدمة منها "هندسة الأوامر للذكاء الاصطناعي للمبدعين" التي تقدم منهجاً منظماً لاستخدام الذكاء الاصطناعي كشريك إبداعي إلى جانب ورشة "من جمهور بدوام جزئي إلى دخل بدوام كامل: دليل صُنّاع المحتوى الطموحين" التي تعيد صياغة ممارسات بناء الجمهور كنموذج نمو مستدام يستند إلى مبدأ الأعمال أولاً.

وإدراكاً لضغوط ريادة الأعمال تدمج "أكاديمية مهرجان الشارقة لريادة الأعمال" جودة الحياة " بوصفها أولوية مرتبطة بالأداء؛ إذ تقدم ورشة "مواجهة الإجهاد: إستراتيجيات الوقاية من الإرهاق والتوتر" أدوات عملية لإدارة التوتر والحد من الإرهاق فيما تركز ورشة متقدمة أخرى على المرونة لمساعدة المؤسسين على استدامة النشاط والوضوح في مواجهة التحديات طويلة الأمد، ويعزز هذا النهج إستراتيجية المهرجان التي تعطي الأولوية لمؤسس الشركة وتتعامل مع الاستدامة الشخصية كشرط أساسي لنجاح الأعمال.

ويُنظم مركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع" مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2026 تحت شعار "حيث ننتمي" احتفاءً بالإبداع والتأثير وعالم الأعمال مع توفير مساحة للتعلم الهادف وبناء العلاقات وتعزيز النمو ويتم الاستعداد لاستقبال أكثر من 14 ألف مشارك من أنحاء العالم، من بينهم مستثمرون ورواد أعمال طموحين وقادة المنظومة الريادية من المنطقة والعالم.