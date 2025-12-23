شرطة الشارقة تؤكد جاهزيتها لاستقبال العام 2026

الشارقة في 23 ديسمبر/ وام / أكدت القيادة العامة لشرطة الشارقة جاهزية خططها الأمنية واكتمال استعداداتها الميدانية والتشغيلية لاستقبال العام الميلادي الجديد 2026 بهدف ترسيخ الأمن المجتمعي وتعزيز مقومات الأمان والرفاهية مع الحفاظ على انسيابية الحركة المرورية في مختلف مناطق الإمارة.

جاء ذلك خلال اجتماع الإدارة العامة للعمليات الدعم الأمني، الذي عقد اليوم بمقر القيادة برئاسة العميد الركن عمر الغزال المدير العام للإدارة العامة للعمليات والدعم الأمني بشرطة الشارقة، لاستعراض حزمة الإجراءات الأمنية والمرورية المعتمدة التي تضمنت تكثيف التواجد الأمني في المواقع الحيوية ومناطق الفعاليات والاحتفالات ومواقع إطلاق الألعاب النارية إلى جانب المرافق العامة والطرق الخارجية بما يعزز انسيابية الحركة المرورية ورفع مستويات السلامة العامة للجمهور، علاوة على رفع جاهزية غرف العمليات على مدار الساعة المدعومة بكوادر بشرية مؤهلة وأنظمة تقنية متقدمة لضمان سرعة الاستجابة والتعامل الفوري بكفاءة عالية مع البلاغات والحالات الطارئة.

وأكد العميد ركن عمر الغزال ضرورة تعزيز التنسيق الميداني مع الشركاء الإستراتيجيين واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية الكفيلة بتوفير أجواء آمنة ومستقرة خلال الاحتفالات، داعياً الجمهور إلى الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن رجال الشرطة المتواجدين في مواقع الفعاليات والتحلي بالسلوك الحضاري الذي يعكس وعي المجتمع ومسؤوليته وتجنب السلوكيات السلبية والتعاون مع الفرق الأمنية والمرورية حرصاً على سلامتهم وسلامة الآخرين، وأكد جاهزية مركز الاتصال (999) للحالات الطارئة و(901) للحالات غير الطارئة للتعامل مع مختلف الاستفسارات والبلاغات بكفاءة ومهنية عالية بما يعزز منظومة الأمن والسلامة ويدعم جودة الحياة في إمارة الشارقة.