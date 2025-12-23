طقس الغد صحو إلى غائم جزئياً

أبوظبي في 23 ديسمبر/ وام/ توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً وتظهر السحب المنخفضة على الجزر والبحر غرباً، ورطباً ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الداخلية، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 14:33 والمد الثاني عند الساعة 05:03 والجزر الأول عند الساعة 08:33 والجزر الثاني عند الساعة 22:05. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً وسيحدث المد الأول عند الساعه 00:55 والجزر الأول عند الساعة 18:08 والجزرالثاني عند الساعة 07:18.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 23 15 85 35

دبي 24 16 85 35

الشارقة 23 12 85 40

عجمان 23 12 80 45

أم القيوين 23 11 85 45

رأس الخيمة 23 11 85 35

الفجيرة 23 16 85 35

العـين 23 13 85 35

ليوا 25 11 90 30

الرويس 25 13 80 40

السلع 24 14 85 50

دلـمـا 25 18 80 40

طنب الكبرى / الصغرى 24 20 80 45

أبو موسى 24 20 80 50.