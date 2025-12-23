M42 ترسّخ ريادة أبوظبي في رسم مستقبل الصحة العالمية

أبوظبي في 23 ديسمبر / وام / رسخت مجموعة M42 خلال عام 2025 ريادة أبوظبي في رسم مستقبل الصحة العالمية عبر رؤية واضحة تستهدف بناء منظومة صحية أكثر استدامة تتمحور حول الإنسان، وتنطلق من أبوظبي إلى مختلف أنحاء العالم.

وفي هذا الإطار، تعتمد المجموعة على توظيف التكنولوجيا المتقدمة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي وعلوم الجينوم، ليس بوصفها أدوات تقنية فحسب، بل كقوة تحويلية تسهم في تطوير نماذج رعاية صحية دقيقة، مخصّصة واستباقية، قادرة على إحداث أثر مستدام على مستوى الأفراد والمجتمعات.

وفي نوفمبر 2025 أعلنت M42 و"أوراكل هيلث" تعاونًا إستراتيجيا لدمج بيانات برنامج الجينوم الإماراتي ضمن السجل الصحي الإلكتروني، بما يتيح إرشادات دوائية قائمة على المعلومات الجينية في الوقت الحقيقي، ويعزّز الطب الدقيق والرعاية الوقائية على مستوى الدولة.

وكشفت M42 عن شراكة مع "10X هيلث" و"ريڤيڤ جلوبال" لإطلاق منصة 10XREVIV، أول نظام تغذية دقيقة مدعوم بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط، يجمع بين الرؤى الجينية والمؤشرات الحيوية لتقديم خدمات صحية فائقة التخصيص.

وفي أكتوبر 2025 أعلنت M42 توسعها في المملكة العربية السعودية عبر إطلاق "M42 السعودية"، مستندة إلى شراكة ممتدة مع وزارة الصحة السعودية في تشغيل أكثر من 40 عيادة كُلى، وبما يدعم التحول نحو رعاية دقيقة وتنبؤية تواكب رؤية 2030.

وفي الأردن، أطلقت شركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية أول مركز للصحة الرقمية، مستشفى افتراضيا يربط مستشفيات نائية بمركز قيادة مركزي، ما أسهم في تقليل زمن تقارير التصوير بنسبة 86% وتوسيع خدمات الرعاية التخصصية عن بُعد.

كما أعلنت M42 تعاونًا مع جمعية السياحة العلاجية و"ماستركارد" لربط منشآتها بمنصة Better by MTA، بما يعزّز مكانة الإمارات وجهةً عالمية للسياحة العلاجية.

وفي سبتمبر 2025، أصبحت M42 أول شبكة رعاية صحية في المنطقة تنضم إلى برنامج "دوّار الشمس للاحتياجات الخاصة الخفية"، دعمًا لبيئة رعاية شاملة تعزّز التواصل وتسهّل الخدمات لأصحاب الهمم.

وكشفت M42 في أغسطس 2025، عن نتائج دراسة سكانية رائدة للفحص بالذكاء الاصطناعي لمرض السل، شملت أكثر من مليون صورة أشعة، مؤكدة جدوى الحلول الطبية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وأعلنت M42 و"جنرال إلكتريك للرعاية الصحية" في يوليو 2025، تعاونًا لتطوير حلول رعاية صحية ذكية ومتصلة تعزّز دقة التشخيص والكفاءة التشغيلية والنتائج الصحية.

وفي يونيو 2025، دخلت M42 في شراكة استراتيجية مع شركتي "أسترازينيكا" و"صوفيا جينيتيكس" لتقديم تقنيات الخزعات السائلة المتقدمة، في خطوة تعزز تشخيص السرطان وتدعم العلاج الدقيق غير الجراحي، وذلك بالتوازي مع إنجاز طبي نوعي حققه مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، التابع للمجموعة، عبر إجراء أول جراحة روبوتية للاستئصال الخلوي مع العلاج الكيميائي بفرط الحرارة داخل الصفاق في دولة الإمارات، ما يعكس تكامل الابتكار التشخيصي والعلاجي ضمن منظومة M42 للرعاية الصحية المتقدمة.

في أبريل 2025، أعلنت مجموعة M42 عن شراكة إستراتيجية مع شركة "توشيبا" لبناء أول منشأة في الشرق الأوسط للعلاج بالأيونات الثقيلة في أبوظبي، في خطوة تسد فجوة إقليمية في علاج السرطان المتقدم، وذلك بالتوازي مع استثمارها في شركة "جوڤينيسِنس" لتطوير علاجات دوائية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تستهدف إطالة سنوات الصحة، إلى جانب دخول شركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية، التابعة للمجموعة، في شراكة مع "إس آر آي إنترناشونال" و"فانتيج بريدج بارتنرز" لإنشاء مركز ابتكار في أبوظبي يعزز التحول في الصحة الرقمية ويرسخ مكانة الإمارة مركزًا عالميًا للابتكار الصحي.

وأنجزت M42 تسلسل 802 ألف جينوم في مارس 2025 ضمن برنامج الجينوم الإماراتي، ليصبح أحد أكثر قواعد البيانات الجينية السكانية شمولًا عالميًا، بما يعزّز الابتكار الطبي واستقطاب الصناعات المتقدمة.

وأعلنت "دياڤيرم"، التابعة لـ M42، في فبراير 2025 خطط بدء عملياتها في أبوظبي والعين، مع اعتماد منصات رعاية رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين نتائج مرضى الكُلى.

ووقّعت M42 مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة في أوزبكستان في يناير 2025 للتعاون ضمن برنامج الجينوم الأوزبكي، دعمًا للوقاية المتقدمة والتشخيصات الدقيقة.