"مهرجان دبي للتسوق" يستقبل عام 2026 بألعاب نارية وعروض موسيقية عالمية

دبي في 23 ديسمبر/ وام / يحتفل "مهرجان دبي للتسوق" بليلة رأس السنة بطريقة استثنائية تعد من أبرز الاحتفالات في تاريخ الإمارة، حيث تنطلق عروض الألعاب النارية المبهرة عند منتصف الليل في مواقع متعددة، إلى جانب حفلات موسيقية كبرى، وتجارب ترفيهية تفاعلية على الواجهة المائية.

ويتيح المهرجان للسكان والزوار استقبال عام 2026 في أجواء شتوية، وسط لحظات استثنائية مليئة بالفرح والبهجة في مختلف أرجاء دبي.

وتتوهج سماء دبي بعروض الألعاب النارية الخاصة بمهرجان دبي للتسوق عند منتصف الليل، وذلك في مواقع رئيسية بشكل متزامن، هي سوق السيف، و"بلو بلوواترز"، و"شاطئ جميرا بيتش ريزيدنس" و"حتا"، حيث ستحول هذه العروض الأحياء التاريخية، والسواحل المضيئة، والمناظر الجبلية إلى احتفال متكامل يستقبل العام الجديد بإشراق وفرح.

ويستضيف "فستيفال باي" في دبي فستيفال سيتي مول واحداً من أبرز احتفالات رأس السنة في دبي، حيث تقدم فعاليات "ليالي &e" بمهرجان دبي للتسوق حفلاً مميزاً يجمع بين فنانين من الطراز الأول وفرق موسيقية معروفة.

ويقدم "منتجع أتلانتس النخلة" إحدى أفضل تجارب رأس السنة في دبي لهذا العام، إذ يستضيف حفلة عشاء فاخرة في الهواء الطلق، تتصدر فعالياتها فرقة "مارون فايف" العالمية، فيما يمكن للضيوف مشاهدة أحد أكبر عروض الألعاب النارية في دبي من إطلالة المنتجع المميزة.

كما يحظى الزوار بفرصة مشاهدة عرض طائرات "الدرون" من مهرجان دبي للتسوق قبل بدء العد التنازلي لبداية العام الجديد، وهو أكبر عرض جوي قصصي في المنطقة، يجري عرضه في "جزيرة بلوواترز" و"ذا بيتش جميرا بيتش ريزيدنس" مرتين يومياً عند الساعة 8 ليلاً و10 ليلاً.

ويتميز عرض العام الجاري بطائرات أكثر لمعاناً وسرعة، وتشكيلات أكثر مرونة وحيوية، مع وجود طائرات مزودة بالتأثيرات النارية، ما يوفر للمشاهدين تجربة بصرية مذهلة وغير مسبوقة.

وتشتمل مشاركة حتا في فعاليات مهرجان دبي للتسوق على عرضٍ آسر للألعاب النارية في جبال الحجر عند منتصف الليل، في حين سيحظى الزوار بفرصة الاستمتاع بتجارب مهرجان دبي للتسوق في "حتا وادي هب" خلال النهار، والمشاركة في تجربة العد التنازلي الغامرة وسط الطبيعة خلال الليل.

وتحتفظ دبي بمكانتها بين أفضل الوجهات في العالم لاستقبال العام الجديد، بفضل الطقس المثالي، والضيافة عالمية المستوى، والأجواء النابضة بالحيوية والزاخرة بالأنشطة المميزة ضمن إطار مهرجان دبي للتسوق.