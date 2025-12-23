"#شتا_حتّا".. "حتا تجمعنا" يواصل فعالياته مسلطاً الضوء على قصص نجاح تعزز التنمية

دبي في 23 ديسمبر/ وام / يواصل مهرجان "حتا تجمعنا" فعالياته ضمن مبادرة "#شتا_حتّا"، مسلطاً الضوء على قصص النجاح لرواد الأعمال المنزلية الذين يشكلون أحد محاور الحدث، الذي تنظِّمه هيئة تنمية المجتمع بالتعاون مع "براند دبي"، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي وبإشراف "اللجنة العليا للإشراف على تطوير منطقة حتا"، حيث أصبح المهرجان نموذجاً حياً لتمكين المجتمع المحلي وتعزيز دوره في المشهد السياحي والاقتصادي للمنطقة.

ويشارك في المهرجان هذا العام 35 من رواد الأعمال المنزلية، يمثلون طاقات اقتصادية واجتماعية صاعدة في المنطقة، ويقدمون أعمالاً مستوحاة من مهاراتهم المحلية وتجاربهم اليومية، حيث يوفر لهم المهرجان فرصة عملية لتوسيع حضورهم والتفاعل المباشر مع الزوار، بما يشكله كمنصة حيوية لعرض منتجاتهم التي تتنوع بين المأكولات الشعبية، والحلويات التقليدية، والعطور والبخور، والملابس، والحرف اليدوية، ليقدموا للزوار تجربة أصيلة تعكس روح حتا وتراثها الغني.

وخلف كل منتج يُعرض في "حتا تجمعنا" قصة نجاح تعكس دور الحدث في مساندة الأسر المنتجة وتحويل المشاريع الصغيرة إلى تجارب عائلية متكاملة تجمع أفراد الأسرة لعرض منتجاتهم، ليصبح العمل المشترك مساحة تُعمّق الروابط الاجتماعية تضيف بعداً جديداً لريادة الأعمال الأسرية.

كما أتاح المهرجان فرصة لالتقاء أفراد العائلة في مساحة اجتماعية حيّة، تؤكد أثر المهرجان الذي تجاوز هدفه الدعم الاقتصادي، ليصل إلى تمكين الإنسان وتعزيز التلاحم وإعادة بناء جسور تقوّي المجتمع بكل مكوّناته.

وإضافة إلى كونه منصة لعرض المشاريع الصغيرة، يشارك في المهرجان عدد من المؤسسات المجتمعية، منها مركز الشيخة ميثاء بنت راشد آل مكتوم لأصحاب الهمم، حيث استعرض المشاركون من المركز أعمالهم الحرفية المتنوعة التي تجسد إبداعهم وموهبتهم، من الشنط اليدوية والمحافظ الجلدية المصنوعة بدقة، إلى الفخار والخوص والسعف والرخام والمجسمات الفنية.

وفي مشاركة متميزة، عرض كبار المواطنين منتجاتهم التقليدية التي تحمل بصمة التراث الإماراتي الأصيل، حيث قدموا أعمالهم الحرفية من السدو الذي يُصنع منه مختلف المشغولات وتشمل الميداليات والأساور والخوص، ومنتجات تقليدية أخرى من الحرف التي توارثوها عبر الأجيال.

وفي دعم لوجستي واجتماعي حقيقي، تطوع فريق من المسجلين في هيئة تنمية المجتمع، بما في ذلك فريق التطوع "نبض الإمارات" من أهالي حتا، ليقدموا المساعدة والدعم لكبار المواطنين والأسر والزوار، بما يجسد روح التعاون والتضامن المجتمعي.

وقالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع دبي: يعكس مهرجان 'حتا تجمعنا' التزام هيئة تنمية المجتمع برؤية متكاملة لتمكين جميع فئات المجتمع، من رواد الأعمال المنزلية إلى أصحاب الهمم وكبار المواطنين، وجعلهم جميعاً جزءاً أساسياً من الاقتصاد والحياة المجتمعية المحلية، حيث يوفر المهرجان منصة حقيقية لهؤلاء المبدعين والحرفيين ليعرضوا مهاراتهم وإبداعاتهم، ويتفاعلوا مباشرة مع الجمهور، مما يساهم في تطوير مشاريعهم وتحقيق طموحاتهم، وفي الوقت ذاته يحافظ على تراثنا الثقافي الأصيل.

وأضافت معاليها: ملتزمون بتطوير منظومة دعم شاملة تساعد جميع أصحاب المشاريع والحرفيين على النمو المستمر والمستدام، سواء عبر تعزيز مهاراتهم أو عبر توسيع الفرص المتاحة لهم للمشاركة في أحداث كبرى ضمن حملة "شتا حتا" وغيرها ونقدر دور المتطوعين الذين يساهمون بجهودهم في نجاح هذه الفعالية، فهم جزء أساسي من رسالتنا في بناء مجتمع متماسك ومتعاون.

ومع استمرار فعاليات المهرجان حتى نهاية ديسمبر، يحتفي المهرجان بروح الإبداع التي يتمتع بها رواد الأعمال المنزليين في حتا، حيث تشكل حيث تعكش منتجاتهم المشاركة قدرة المجتمع المحلي على التطور والازدهار، ليصبح مهرجان "حتا تجمعنا" منصة لا غنى عنها لتعزيز الاقتصاد المحلي وإلهام أجيال جديدة من رواد الأعمال الذين سيساهمون في بناء مستقبل مزدهر لمنطقة حتا.