تأهل 30 قاربا إلى كأس آل مكتوم الـ29 للتجديف المحلي

دبي في 23 ديسمبر / وام / أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية اعتماد قائمة القوارب الـ30 المتأهلة للمشاركة في كأس آل مكتوم الـ29، أكبر بطولات الموسم لقوارب التجديف المحلية، والمقرر إقامتها السبت المقبل في "ممشى مدينة دبي الطبية – المرحلة الثانية" بمنطقة الجداف في دبي.

وجاء اعتماد القائمة استنادا إلى النتائج التي حققتها القوارب في فئتي المحلية والمفتوحة ضمن أول جولتين من سباقات دبي لقوارب التجديف المحلية فئة 30 قدماً، حيث تأهل 20 قارباً عن الفئة المحلية، يتقدمها القارب "جلفار" لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بقيادة النوخذة بدر ناصر الشحي، بعد تصدره الترتيب العام برصيد 60 نقطة، إثر فوزه بالمركز الأول في الجولتين، إلى جانب تأهل 10 قوارب عن الفئة المفتوحة.

وكثّف نادي دبي الدولي للرياضات البحرية تحضيراته لإقامة البطولة، عبر ترتيبات خاصة تليق بحدث يُعد الأكبر على مستوى سباقات التجديف للقوارب المحلية، والذي يحظى سنوياً باهتمام واسع وحضور جماهيري كبير، وتفاعل لافت مع مجرياته، في ظل التنافس على الفوز بالكأس العريقة.

وأكد محمد المري، مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أن كأس آل مكتوم لقوارب التجديف المحلية تُعد حدثاً سنوياً مرتقباً يجمع نخبة القوارب والمتسابقين، ويستمد مكانته من تاريخه العريق مع اقترابه من إكمال ثلاثة عقود من المنافسات، شهدت أقوى السباقات في رياضة التجديف على القوارب التراثية، وقدمت لوحات مميزة في الممرات المائية بدبي، حتى باتت البطولة بمثابة عيد سنوي لعشاق رياضة التجديف.