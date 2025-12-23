الشارقة تطلق أول بطولة دولية لرياضة الإنقاذ البحري في الدولة

الشارقة في 23 ديسمبر/ وام / ينظم نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية بالتعاون قناة الشرقية من كلباء تزامنًا مع فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان خورفكان البحري التي ستقام من 26 ديسمبر الحالي حتى 4 يناير المقبل.. بطولة الشارقة الدولية لرياضة الإنقاذ التي تُعد الأولى من نوعها على مستوى الدولة وتحت مظلة الاتحاد الدولي للإنقاذ.

وتأتي هذه البطولة في إطار الجهود الرامية إلى إرساء بيئة رسمية ومهنية لرياضة الإنقاذ البحري بما يسهم في تعزيز منظومة السلامة والإنقاذ على السواحل الإماراتية إلى جانب اكتشاف وصقل المواهب الوطنية وتأهيلها لتمثيل الإمارات في المحافل الإقليمية والدولية.

وتهدف البطولة إلى إعداد كوادر قادرة على المشاركة في بطولات العالم المقبلة وفي مقدمتها بطولة العالم للإنقاذ البحري المقرر إقامتها في جنوب إفريقيا في ديسمبر 2026 إضافة إلى الاستعداد للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية – أستراليا 2032 حيث سيتم إدراج رياضة الإنقاذ لأول مرة ضمن البرنامج الأولمبي.

وفي إطار دعم البطولة ورفع كفاءة الكوادر الفنية يُنظم الاتحاد الدولي للإنقاذ بالتزامن مع الفعاليات دورة إعداد الحكام لرياضة الإنقاذ يومي 26 و27 ديسمبر الحالي في إنجاز يُسجل كأول دورة رسمية من نوعها على مستوى الإمارات إلى جانب تنظيم دورة متخصصة لإعداد المدربين بما يعزز من جاهزية الكوادر الوطنية وفق أعلى المعايير الدولية.

وتؤكد هذه الخطوة حرص نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية وشركائه على تطوير الرياضات البحرية التخصصية وترسيخ مكانة إمارة الشارقة ودولة الإمارات مركزا إقليميا ودوليا لتنظيم البطولات النوعية المعتمدة دوليا.

وقال أحمد عيسى الحوسني مدير عام نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية إن بطولة الشارقة الدولية لرياضة الإنقاذ تمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير الرياضات البحرية التخصصية في الإمارات كونها الأولى من نوعها على مستوى الدولة وتقام تحت مظلة الاتحاد الدولي للإنقاذ ونسعى من خلال هذه البطولة إلى ترسيخ بيئة احترافية تعزز منظومة الإنقاذ والسلامة البحرية وتسهم في اكتشاف وتأهيل الكفاءات الوطنية القادرة على تمثيل الإمارات في المحافل الدولية.

وأضاف: يولي النادي أهمية كبيرة لتأهيل الكوادر الفنية من حكام ومدربين ورياضيين وفق أعلى المعايير الدولية بما يدعم جاهزية فرق الإنقاذ البحرية ويعزز حضور الدولة في بطولات العالم.