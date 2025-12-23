مجلس الشارقة الرياضي يستعرض مشاريع الأندية الجديدة والمبادرات المستقبلية

الشارقة في 23 ديسمبر/ وام / اطلع مجلس الشارقة الرياضي على نتائج اجتماع رؤساء شركات كرة القدم في الإمارة، وتوحيد اللوائح الداخلية للأندية، وشركات كرة القدم وعقود الموظفين، ومسميات الأندية، ومستجدات المسح الميداني المتعلق بالمشروع الثقافي لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتقرير مشروع التحول الرقمي.

وأعلن المجلس تشكيل اللجنة المنظمة لطواف الشارقة الدولي الحادي عشر للدراجات الهوائية، المقرر إقامته خلال الفترة من 23 إلى 27 يناير 2026، برئاسة عبدالله سلطان الدح، وتوجيه الشكر إلى عبدالملك محمد جاني، الرئيس السابق للجنة، على جهوده التي ساهمت في نجاحه خلال الدورات الماضية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الثاني للمجلس برئاسة الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، وحضور الدكتور عبدالله عبدالرحمن بن سلطان نائب رئيس المجلس، ومحمد عبيد الحصان، الأمين العام، والأعضاء عبدالله سلطان الدح (عن بُعد)، والدكتور عبدالرحمن الياسي، والدكتور عمر حسن بن حنيفة، والدكتورعبدالله محمد المليح، وحنان محمد المحمود، والدكتور سيف أحمد الزعابي، والمهندس عادل صالح الحمادي، ومحمد علي بن حماد مقرر مجلس الإدارة.

وقرر المجلس تكليف الدكتور عبدالله عبدالرحمن بن سلطان برئاسة برنامج الحكم، وعبدالله سلطان الدح رئيسا للجنة دراسة مشروع نادي الطيران الشراعي، وعادل صالح الحمادي للجنة دراسة مشروع نادي الألعاب الإلكترونية، والدكتور سيف أحمد الزعابي للجنة توعية الجماهير، والدكتور عبدالرحمن الياسي للجنة تفعيل المرافق الرياضية، وعبدالله بن مليح للجنة دراسة قانون تنظيم المجلس، والدكتور عمر بن حنيفة للجنة رفع كفاءة اللجان القانونية، وحنان محمد المحمود للجنة المبادرات والمشاريع المستقبلية.

وأشاد الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، برؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتوجيهاته السامية بإنشاء نادي الشارقة للدراجات الهوائية، مؤكداً أن النادي الجديد يشكل إضافة نوعية تسهم في دعم وتطوير رياضة الدراجات الهوائية على مستوى الإمارة والدولة، آملا التوفيق لمجلس إدارة النادي برئاسة الشيخ راشد بن صقر بن حمد بن ماجد القاسمي، لتحقيق رسالته وأهدافه.