الإمارات ترفع رصيدها إلى 9 ميداليات في بطولات غرب آسيا للأثقال

الدوحة في 23 ديسمبر/وام/ حقق منتخبنا الوطني لرفع الأثقال، 9 ميداليات في بطولات غرب آسيا والعرب وكأس قطر، لفئات الناشئين والشباب والكبار، بواقع فضية و8 برونزيات.

وحصد اللاعب سعيد الهاجري، 5 ميداليات برونزية في وزن 79 كجم خلال مشاركته في 3 بطولات بفئات مختلفة، وعيسى رجب البلوشي فضية " رفعة الخطف"، لوزن 79 كجم، واللاعبة بشائر الأحبابي برونزية "رفعة الخطف" لوزن 58 كجم.

وافتتح منتخبنا الوطني رصيد ميدالياته في البطولة المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة، بحصد برونزيتين للاعبة زهرة الهاشمي في وزن 53 كجم.

وأكد حمد جمعة العجمي، عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس اللجنة الفنية، أن الميدالية التاسعة في البطولة إضافة مهمة للمشاركة النوعية في 3 بطولات مجتمعة، ووسط منافسات قوية من لاعبين ولاعبات في مختلف المستويات يمثلون 20 دولة.

وأشار إلى أن البطولة تسهم بقدر كبير في الارتقاء بقدرات لاعبي ولاعبات الإمارات، وتعزيز حضورهم في المنافسات الخارجية، والارتقاء بقدراتهم التنافسية.