تحت رعاية حمدان بن زايد ..منطقة الطفرة تستضيف النسخة الثانية من تحدي صير بني ياس

أبوظبي في 23 ديسمبر/ وام/ تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنظم مجموعة أدنيك، إحدى شركات مدن، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي وتشالنج فاميلي، النسخة الثانية من "تحدي صير بني ياس" أحد أبرز سباقات الترايثلون طويل المسافة في منطقة الشرق الأوسط، من 31 يناير إلى 1 فبراير 2026، بتجربة نوعية شاملة تستهدف الرياضيين والعائلات والجمهور من مختلف الفئات العمرية.

ويشهد تحدي صير بني ياس برنامج شامل وحافل بالفعاليات والأنشطة الترفيهية، إذ يضم سباقات متعددة على ثلاث مستويات: الأول الترايثلون لمسافة طويلة: سباحة 3.8 كم/ دراجات 180 كم/ جري 42.2 كم، والثاني الترايثلون للمسافة المتوسطة: سباحة 1.9 كم/ دراجات 96 كم/ جري 21.1 كم، أما المستوى الثالث التراياثلون للمسافة الأولمبية: سباحة 1.5 كم/ دراجات 45 كم/ جري 10 كم.

وقال سعادة عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: "إن تنظيم الدورة الثانية من تحدي صير بني ياس يجسد التزامنا المستمر بتعزيز موقع أبوظبي كوجهة رياضية عالمية، انسجاماً مع رؤية قيادتنا الرشيدة".

وقال حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك:" يعكس تحدي صير بني ياس التزام مجموعة أدنيك بدعم نمو القطاع الرياضي العالمي في أبوظبي عبر استضافة فعاليات دولية كبرى. وتستعد الدورة الثانية من التحدي لاستقبال نخبة من الرياضيين من مختلف أنحاء العالم، مقدمة لهم تجربة رياضية استثنائية تُبرز في الوقت ذاته المقومات السياحية الفريدة التي تتميز بها منطقة الظفرة".