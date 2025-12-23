نادي الفجيرة يتصدر جدول الميداليات في بطولة الاتحاد للسباحة للناشئين

‎الفجيرة في 23 ديسمبر/ وام/ تصدّر نادي الفجيرة جدول الميداليات في بطولة الاتحاد للسباحة لفئتي الناشئين والعمومي، بعد أن حصد 60 ميدالية مع ختام منافسات الأسبوع الأول من البطولة، التي ينظمها اتحاد الإمارات للرياضات المائية ضمن روزنامة الموسم الرياضي.

‎وجاء تألق النادي ليعكس التطور المتواصل الذي تشهده لعبة السباحة، متقدمين على عدد من الأندية المشاركة في البطولة.

‎وعلى صعيد الفئات العمرية، فرض سباحو نادي الفجيرة حضورهم بقوة في مرحلتي 14–15 سنة و16–17 سنة، بعد سيطرتهم على المركز الأول في الترتيب العام لهاتين الفئتين.

‎ويأتي الإنجاز في ظل مشاركة واسعة ضمت أكثر من 200 سباح يمثلون 11 ناديًا، وسط أجواء تنافسية قوية ومستويات فنية متقدمة، تعكس تطور رياضة السباحة على مستوى الدولة.

‎ومن المقرر أن تستكمل منافسات البطولة خلال الأيام المقبلة بإقامة سباقات مرحلة 11 سنة والعمومي، وسط تطلعات النادي لمواصلة حصد الميداليات وتعزيز صدارته في ختام البطولة.