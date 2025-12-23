تتويج الفائزين في سباقات طائرات الدرون بدورة ألعاب المستقبل

أبوظبي في 23 ديسمبر / وام / فاز نادي "درون ريسنج وان" بالمركز الأول ونال لقب كأس سباقات الدرون، ضمن منافسات دورة ألعاب المستقبل المقامة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك".

وبسرعات تتجاوز 50 كيلومتراً في الساعة، استطاع الفريق الفائز أن ينال النصيب الأكبر من الجائزة المالية، بعد إكمال السباق الكامل المؤلف من 50 لفة في 18 دقيقة و30 ثانية، أي أسرع بنحو 22 ثانية من نادي تيم بي دي إس الذي حل وصيفاً.

وشهدت منافسات سباق طائرات الدرون الفيجتال تسابق الطائرات داخل حلبة داخلية واسعة تمتد لمسافة 250 متراً، وتخللتها منعطفات ومسارات متنوعة على شكل حلقات ومربعات، سعياً لتحقيق خطوة أخرى نحو الفوز بجزء من مجموع جوائز المسابقة البالغ 250 ألف دولار أمريكي.

وشهدت منافسات اليوم الخامس ختام التصفيات نصف النهائية في مجموعة من التخصصات، فيما انطلقت أولى منافسات رياضة القتال الفيجتال، والتي شهدت إقامة أول نزال رقمي في البطولة.

وفي هذا النزال، خسر اللاعب روبيك فيرابيان من نادي أرم فايتنج في النزال الرقمي بنتيجة 0-6 أمام بوعلام دريسي من نادي أربيان فانتوم، لكنه تفوق في القفص مثمن الأضلاع بالضربة القاضية الفنية في الجولة الأولى، لينتهي النزال بنتيجة إجمالية 7-6.

وفي منافسات القتال الفيجتال أيضا تغلب اللاعب لوكاس “ذا بروميس” ناسيمينتو من نادي جي أو آر إم إم إيه على آلان “بيتشونغاس” رويز من نادي ميكسيكان باور، بعد سيطرته على خصمه في النزالين الرقمي والبدني.

وفي كرة القدم الفيجتال حول نادي ترونكوس إف سي تأخره بهدف إلى فوز كبير على نادي زد 10 بنتيجة 6-1، في نصف النهائي، وذلك في مباراة ركزت على القوة البدنية.

وفي مباراة نصف النهائي الأخرى، تعادل ناديا ميكسيكان كويتزاليس – أرماديلو إف سي ولا كريما إف سي بنتيجة 3-3 في المباراتين الرقمية (0-1) والبدنية (3-2)، ليتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح.

وبعد تألق حارسي المرمى خلال المباراة الخماسية، حسم جيوفاني غرانادوس ألفونسو رودريغيز، حارس نادي ميكسيكان كويتزاليس – أرماديلو إف سي، المباراة لصالح فريقه في ركلات الترجيح.

وفي منافسات كرة السلة 3x3 فاز نادي ليغا برو تيم على نادي بي بي سي أستانا بنتيجة 19-13 في أول مباراة نصف نهائي رقمية، قبل أن يفوز بالمباراة البدنية بنتيجة 21-12، لتصبح النتيجة الإجمالية 40-25.

ويستعد نادي ليغا برو تيم لمواجهة نادي موسكوفسكي في النهائي، بعد أن حجز الأخير مقعده بفوزه على نادي أدريا أول ستارز بنتيجة 39-29.

وكان نادي أدريا أول ستارز قد فاز في المباراة الرقمية بنتيجة 20-14، لكنه عجز عن مواصلة التفوق في اللقاء البدني الذي انتهى بنتيجة 25-9 لصالح فريق موسكوفسكي.