منصور بن محمد يطلع على جاهزية تنظيم "القمة العالمية للرياضة"

دبي في 23 ديسمبر/ وام/ أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، أن القمة العالمية للرياضة، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، يومي 29 و30 ديسمبر الجاري، تحت شعار "نوحِّد العالم عبر الرياضة"، تمثل إضافة استراتيجية جديدة من دبي إلى العالم، ومنصة عالمية استثنائية تجمع أكثر من 1500 شخص من النجوم العالميين وأساطير الرياضة والقيادات وصنّاع القرار وممثلي الاتحادات والمؤسسات الرياضية الدولية.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي بحضور سعادة خلفان بلهول، نائب رئيس المجلس، وأعضاء مجلس الإدارة: علي المطوع، وأحمد الخاجة، وإسماعيل الهاشمي، وسعيد حارب، الأمين العام للمجلس، حيث اطّلع سموه على جاهزية تنظيم الدورة الأولى من القمة العالمية للرياضة، التي تعكس مكانة دبي كمنصة جامعة للحوار العالمي وصناعة المستقبل الرياضي.

وقال سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم: "تواصل دبي استضافة منصات عالمية تصنع الفارق في مختلف المجالات، ونعتز اليوم بتقديم قمة عالمية جديدة في قطاع الرياضة، تُجسّد رؤية قيادتنا الرشيدة في توظيف الرياضة كقوة إيجابية عابرة للحدود، ومحرّك للتنمية، وأداة فاعلة في بناء مستقبل أفضل للبشرية".

وأضاف: "تمثل القمة العالمية للرياضة تتويجاً لمرحلة من العمل المؤسسي المتواصل والإنجازات النوعية التي حققها القطاع الرياضي في دولة الإمارات والمنطقة، وبداية لمرحلة جديدة تُرسي أسساً أوضح لمستقبل الرياضة، وتوحّد الجهود الدولية نحو تطوير هذا القطاع الحيوي بما يخدم الإنسان والمجتمع".

وتابع سموه: "ستكون القمة منصة عالمية تجمع القيادات وصنّاع القرار لمناقشة واقع الرياضة اليوم واستشراف مساراتها المستقبلية، سواء على مستوى الحوكمة والإدارة الاحترافية، أو تطوير أداء الرياضيين، أو بناء منظومات متكاملة للتدريب والبنية التحتية، واستقطاب ورعاية المواهب، والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الارتقاء بالمنظومة الرياضية".

وخلال تفقد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم لفرق عمل "القمة العالمية للرياضة"، ثمّن سموّه الجهود المبذولة لتنظيم الدورة الأولى من القمة، والتي ستجمع نخبة من قيادات اللجان الأولمبية والاتحادات الدولية ومنظمي الفعاليات العالمية، إلى جانب نجوم وأساطير الرياضة الذين أسهموا في ترسيخ مكانة الرياضة كقوة تمكين مجتمعي، ومحرّك اقتصادي، ورسالة إنسانية ذات أثر عالمي، مؤكداً سموه أن دبي تمتلك بنية تحتية متقدمة، وكفاءات وطنية مؤهلة، وخبرات تنظيمية رائدة، تمكنها من استضافة الحدث العالمي وخروجه على الوجه الأمثل الذي يليق بمكانة الدولة.

وقد تم خلال الاجتماع، الإعلان عن اكتمال جميع الاستعدادات التنظيمية لاستضافة القمة، بما في ذلك استقبال عدد من المتحدثين والضيوف قبل انطلاقها، والمشاركة في فعاليات وأنشطة مصاحبة أعدّها مجلس دبي الرياضي، ستقام 28 ديسمبر، تمهيداً لانطلاق جلسات القمة.