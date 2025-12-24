منتخب الإمارات للرماية يحصد 10 ميداليات ملونة في البطولة العربية بمسقط

مسقط في 24 ديسمبر /وام/ حصد منتخب الإمارات للرماية، 10 ميداليات ملونة بواقع 4 ذهبيات و3 فضيات و3 برونزيات، في منافسات البطولة العربية لرماية أسلحة الرصاص وضغط الهواء، التي ينظمها الاتحاد العُماني للرماية، بإِشراف الاتحاد العربي، وتقام منافساتها بالمجمع الوطني الأولمبي للرماية في مسقط، بمشاركة 14 دولة عربية.

وشهدت البطولة، التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 25 ديسمبر الجاري، مشاركة واسعة بلغت 141 رامياً ورامية ضمن فئات الناشئين والناشئات والعموم للذكور والإناث، وسط منافسات قوية بين المنتخبات العربية.

وجاءت ذهبيات منتخب الإمارات عبر إبراهيم خليل إبراهيم، في مسابقة فردي بندقية رجال، وفاطمة السويدي، في فردي بندقية ناشئات، إضافة إلى ذهبية فرق بندقية رجال التي ضمت كلاً من إبراهيم خليل إبراهيم، وسالم محمد اليماحي، وطلال محمد آل علي، إلى جانب ذهبية فرق مسدس ناشئين عن طريق سعود أحمد آل علي، ومحمد كامل مهدي، وعبدالله عبيد آل علي.

كما نال المنتخب 3 ميداليات فضية، جاءت عبر ياسمين عبدالرحمن تهلك، في فردي بندقية سيدات، وريم الكتبي، في فردي مسدس ناشئات، ومحمد كامل مهدي، في فردي مسدس ناشئين، فيما حصد 3 ميداليات برونزية كانت من نصيب سلطان صالح حسن، في فردي بندقية ناشئين، وسعود أحمد آل علي، في فردي مسدس ناشئين، وأحمد عبدالله الأميري، في فردي مسدس رجال.

وأشاد علي عبدالله بن نومة الكتبي، رئيس بعثة منتخب الإمارات، بالنتائج التي حققها لاعبو المنتخب، مؤكداً أن البطولة شهدت منافسات قوية ومستويات فنية عالية من مختلف المنتخبات المشاركة، وأن هذا الإنجاز يعكس تطور رياضة الرماية الإماراتية وقدرة لاعبيها على المنافسة في مختلف المحافل.