المركز الإحصائي الخليجي يطلق جائزة الإبداع الشبابي في عالم البيانات

مسقط في 24 ديسمبر/ وام/ أطلق المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، جائزة الإبداع الشبابي في عالم البيانات، والموجّهة إلى الشباب الخليجي في الفئة العمرية من 18 إلى 34 عاما، وذلك بمناسبة يوم الإحصاء الخليجي.

وتأتي الجائزة، التي تُنظَّم بالشراكة بين وزارة الشباب والرياضة بدولة قطر، والمركز الوطني للإحصاء بدولة قطر، والمركز الإحصائي الخليجي، في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز ثقافة البيانات وتمكين الشباب من توظيفها في دعم مسارات التنمية المستدامة، وبما يعكس تكامل الجهود الخليجية في الاستثمار في الطاقات الشابة وبناء القدرات الوطنية في مجالات الإحصاء وعلوم البيانات.

وتهدف الجائزة إلى اكتشاف المواهب الواعدة في مجال البيانات، ودعم العقول الشابة، وتحفيز الإبداع والابتكار في استخدام البيانات وتحليلها، بما يسهم في إعداد جيل قادر على تحويل البيانات إلى معرفة، والمعرفة إلى أثر إيجابي ينعكس على تحسين جودة الحياة ودعم صناعة القرار المبني على الأدلة.

وقالت سعادة انتصار بنت عبدالله الوهيبية، مدير عام المركز الإحصائي الخليجي، إن إطلاق الجائزة يعد رسالة واضحة لشباب الخليج بأنهم صُنّاع الغد وأبطال عالم البيانات، حيث إنها موجّهة للشباب الخليجي في الفئة العمرية من 18 إلى 34 سنة، مشيرة إلى أن هذه الجائزة الخليجية هي رسالة واضحة مفادها أن بياناتنا موحّدة، ورؤيتنا مشتركة، وشبابنا قادرون على الابتكار والإبداع وصناعة المستقبل.

وأضافت أن الإحصاء تجاوز دوره التقليدي، ولم تعد البيانات أرقامًا صامتة، بل قوة تبني المستقبل وتصنع القرارات التي ترسم ملامح أوطاننا الخليجية، مؤكدة أن الاستثمار الحقيقي لا يكون في البيانات فقط، بل في العقول التي تفهمها وتحولها إلى إنجازات تُجَمِّل حياتنا.

وأوضحت أن إطلاق الجائزة يأتي انسجامًا مع توجهات دول مجلس التعاون نحو تعزيز الاقتصاد المعرفي، وتنمية رأس المال البشري، وترسيخ دور الشباب كشريك فاعل في صياغة مستقبل العمل الإحصائي والرقمي في المنطقة، مشيرة إلى أن الجائزة تمثل منصة محفّزة لتشجيع الشباب على تقديم حلول مبتكرة قائمة على البيانات لمعالجة التحديات التنموية.

وتسهم الجائزة في نشر الوعي بأهمية الإحصاء والبيانات الرسمية، وتعزيز مهارات التحليل والتفكير النقدي لدى الشباب الخليجي، بما يدعم تحقيق الأهداف التنموية الوطنية والخليجية المشتركة.