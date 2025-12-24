دورة "ألعاب المستقبل" تختتم فعاليتها بتتويج الفائزين في 6 بطولات

أبوظبي في 24 ديسمبر /وام/ اختتمت أمس، منافسات دورة ألعاب المستقبل بنسختها الثانية، التي أقيمت على مدار 6 أيام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض " أدنيك" وتنافس خلالها أكثر من 850 مشاركا من أكثر من 60 دولة في 11 لعبة، وذلك بتنظيم من "اسباير"، بالتعاون مع "إثارة" و"فيجتال انترناشونال".

وشهدت منافسات رياضة كرة القدم "الفيجتال" تتويج فريق "مكسيكو كويتزاليس" بطلا للمنافسات بعد مواجهة قوية أمام فريق "ترونكوس اف سي".

وتفوق نادي "ليغا برو تيم" في نهائي كرة السلة "الفيجتال"، على نادي "موسكوفسكي"، مستفيداً من تقدمه الرقمي بفارق 9 نقاط، قبل أن يحقق فوزاً ميدانياً بنتيجة "20–11"، ليحسم اللقب رغم خسارته المباراة الثنائية بنتيجة "12–9".

وتُوّج الأبطال النهائيون، ضمن منافسات القتال "الفيجتال"، التي أُقيمت عبر ثمانية نزالات؛ حيث تصدر اللاعب كوزيا جدول الترتيب بعد فوزه في نزالاته الأربع، محققاً النصيب الأكبر من جوائز هذه الفئة، التي بلغت قيمتها الإجمالية 500 ألف دولار أمريكي، كما شهدت المنافسات تألق لاعبي نادي "كوزنيا"، وفي مقدمتهم "دينيس جوكوف" و"ألكسندر أوغانيزوف"، اللذين قدما أداءً لافتاً في النزالات الرقمية والبدنية.

وفي نهائي ألعاب "الموبا MOBA"، حسم نادي "أونيك" المواجهة أمام نادي "أورورا غايمينغ" بفوزه بنتيجة "3–0"، فيما نال نادي "أورورا غايمينغ" الفلبيني، المركز الثالث، بعد تغلبه على نادي "ديان فنغ ياو غواي" بنتيجة "2 – 0".

وشهد اليوم الختامي منافسات الرماية "الفيجتال"، حيث توّج نادي "إكس غوت" باللقب بعد فوزه على نادي "دونتسو إي سبورتس" في جولتين متتاليتين من لعبة "كاونتر سترايك 2"، دون الحاجة إلى جولة الحسم في "الليزر تاغ"، ليحرز اللقب للمرة الثانية.

واختُتمت الفعاليات بمنافسات الواقع الافتراضي، التي تمزج بين الأداء البدني والتقنيات الرقمية، حيث تصدر نادي «تيم روك» الترتيب العام برصيد 18 نقطة، تلاه نادي «آيدول بروديوسر» في المركز الثاني برصيد 14 نقطة، فيما حل نادي «ميستا» ثالثاً برصيد 12 نقطة