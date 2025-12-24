برعاية حاكم الشارقة.. انطلاق الدورة الـ13 من مهرجان الشارقة للمسرح الكشفي في 29 ديسمبر

الشارقة في 24 ديسمبر /وام/ برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، راعي الحركة الكشفية والمسرحية، تنطلق يومي 29 و30 ديسمبر الجاري، فعاليات الدورة الـ13 من مهرجان الشارقة للمسرح الكشفي، الذي تنظمه إدارة المسرح بدائرة الثقافة بالتعاون مع مفوضية كشافة الشارقة.

ويأتي تنظيم المهرجان انطلاقًا من الرؤى السامية لصاحب السمو حاكم الشارقة، التي تؤكد أهمية تطوير مسيرة المسرح الكشفي بوصفه رافدًا أساسيًا للحركة المسرحية في الإمارة، ومنصة فاعلة لاكتشاف الطاقات الشابة وصقل مهاراتها الفنية والقيادية، بعد مسيرة امتدت على مدار 12 دورة سابقة أسهمت في إعداد جيل متمرس في مختلف مجالات العمل المسرحي.

وتُقام فعاليات المهرجان في فضاء مسرحي صُمم على هيئة مخيم كشفي بمقر مفوضية كشافة الشارقة، حيث يقدم المشاركون 10 عروض مسرحية قصيرة، تم إعدادها ضمن المخيم التدريبي الذي نظمته اللجنة المنظمة، وانطلقت فعالياته في 20 ديسمبر الجاري، بإشراف خريجي مفوضية كشافة الشارقة من عناصر المسرح الكشفي، الذين تولوا مهام التدريب والإحماء المسرحي وقراءة النصوص، بعد خوضهم تجارب مسرحية متعددة شملت المسرح الكشفي، والمسرحيات القصيرة، ومسرح الطفل، وصولًا إلى المسرح الصحراوي.

وتُعرض الأعمال المسرحية المشاركة تحت العناوين التالية: «قرض»، «كل في فلك يسبحون»، «ستر الناس»، «فورمات»، «كابوس»، «دوامة»، «طريق»، «بين الحلم واليقظة»، «الوسواس»، و«انتبه إنها لحظة» ويشهد المهرجان في دورته الحالية تجربة فنية معاصرة، من خلال دمج عناصر من شباب مهرجان كلباء المسرحي للقصة القصيرة مع شباب المسرح الكشفي، في إطار فني وتدريبي موحد يعكس نضج التجربة المسرحية الكشفية، وقدرتها على رفد الساحة المسرحية في الشارقة بعناصر شابة مؤهلة تحمل رسالة المسرح وتسهم في استدامة تطوره.

ويشارك في الدورة الـ13 خمس مجموعات من مفوضية كشافة الشارقة، تضم في مجموعها 31 عنصرًا من منتسبي المفوضية وعناصر من مهرجان كلباء المسرحي للقصة القصيرة، يعملون ضمن منظومة واحدة قائمة على التكامل وتبادل الخبرات، وتقود هذه المجموعات نخبة من الكفاءات الشابة، حيث تضم مجموعة مفوضية كشافة الشارقة (أ) بقيادة طلال قمبر علي الطماعي، ومجموعة (ب) بقيادة عبدالله محمد عبدالله الشعساني، ومجموعة (ج) بقيادة جاسم سامي غريب قائد الدورة الثالثة عشرة، إلى جانب مجموعة (د) بقيادة فيصل موسى علي محمد، ومجموعة (هـ) بقيادة حميد محمد عبدالله.

وتتنافس العروض المشاركة على ثلاث جوائز رئيسية هي: «أفضل فرقة»، و«أفضل أداء جماعي»، و«جائزة لجنة التحكيم التشجيعية»، إلى جانب أربع جوائز إضافية تُعلن مباشرة عقب تقديم العروض، تشمل: «أفضل فكرة»، و«أفضل معالجة»، و«أفضل مسامر»، و«أفضل أربعة ممثلين».

وتضم لجنة تحكيم المهرجان كلًا من الدكتور محمد يوسف، ويحيى البدري، ومجدي محفوظ.

ويُذكر أن المهرجان، الذي انطلق عام 2011، يهدف إلى توظيف المسرح كأداة تربوية وثقافية لتعزيز دور الحركة الكشفية في تدريب الشباب، وتنمية مهاراتهم في القيادة والمبادرة والعمل الجماعي، بما يسهم في خدمة المجتمع ودعم مسيرة التنمية الثقافية في إمارة الشارقة.