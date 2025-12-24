"موانئ أبوظبي" تنال اعتماد مراكز البيانات من معهد "أب تايم"

أبوظبي في 24 ديسمبر / وام/ أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، اليوم، عن حصولها على اعتماد مراكز البيانات من المستوى الرابع، مما يجعلها أول شركة عالمياً في قطاع التجارة والخدمات اللوجستية تنال هذا الاعتماد، وهو أعلى تصنيف يقدمه معهد "أب تايم" العالمي ومقره نيويورك.

ويسلط الإنجاز اللافت الضوء على التزام مجموعة موانئ أبوظبي بالتحول الرقمي والمرونة التشغيلية والابتكار التكنولوجي، حيث يتم منح الاعتماد من المستوى الرابع إلى مراكز البيانات المقاومة للأعطال والتي تتيح للمؤسسات التعامل مع الحوادث غير المتوقعة دون تأثر العمليات.

ويشكل مركز بيانات المجموعة الحاصل على اعتماد المستوى الرابع، العمود الفقري لبنيتها التحتية السحابية الهجينة، إذ يدعم العمليات الحيوية في أكثر من 50 دولة، وينجز أكثر من 150 مليون معاملة رقمية سنوياً. وتم تصميمه لضمان استمرارية الأعمال بنسبة 99.995%، مع نظم احتياطية متكاملة تشمل الطاقة والتبريد والشبكات. تضمن هذه الأسس الراسخة التي يتمتع بها مركز البيانات توفير الخدمات بشكل متواصل وآمن لسلاسل التوريد العالمية.

وقال محمد جمال الدين، الرئيس التنفيذي لشؤون المعلومات، مجموعة موانئ أبوظبي: "يجسد حصولنا على اعتماد المستوى الرابع من معهد ’أب تايم‘ ريادتنا في مجال رقمنة التجارة العالمية، وحرصنا الدائم على التميز في البنى التحتية الرقمية. ويشكل المركز المقاوم للأعطال وعالمي المستوى أكثر من مجرد إنجاز تقني لنا، حيث يتيح نشر التقنيات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والـ’بلوك تشين‘، والاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية منخفضة المدار. وسنتمكن من خلال الجمع ما بين المرونة والابتكار، ضمان استمرارية أعمال متعاملينا، وتقديم حلول لوجستية أكثر كفاءة وشفافية واستدامة تسهم في تعزيز تواصل وذكاء سلاسل الإمداد العالمية".

من جهته، قال مارتن مكارثي، الرئيس التنفيذي لمعهد "أب تايم": " يعتبر الحصول على اعتماد المستوى الرابع لمراكز البيانات عملية دقيقة ومعقدة تتطلب تميزاً كبيراً في التكنولوجيا، والتزاماً عميقاً بأفضل الممارسات التشغيلية، ولذلك فإن ريادة المجموعة في مجال البنى التحتية الرقمية ستحدد معياراً عالمياً جديداً للموثوقية والأمن واستمرارية الخدمات في قطاع التجارة والخدمات اللوجستية ".

وتوظف المجموعة مركز البيانات الحاصل على اعتماد المستوى الرابع لدعم تطوير حلول متقدمة معززة بالذكاء الاصطناعي للقطاع البحري. كما يشكل المركز نقطة محورية رئيسية للبيانات الآنية الواردة من الخدمات الجديدة للمجموعة للاتصال عبر الأقمار الاصطناعية منخفضة المدار، ما يتيح مراقبة وتحسين أداء أسطولها العالمي المكون من 270 سفينة.