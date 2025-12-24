وزارة الرياضة تعتمد تشكيل مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية

دبي في 24 ديسمبر/ وام/ اعتمد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، قرار تشكيل مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية برئاسة الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان.

وضم المجلس في عضويته : سعيد علي الطاهر، وعبد الله طارق بن خديه، وعبيد عوض الطنيجي، ومنى ماجد الفلاسي، وإبراهيم يوسف خوري، ومريم يوسف البطران.

وأكد الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، أن المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من العمل من أجل تطوير منظومة الرياضات الإلكترونية في الإمارات وتعزيز مكانتها على المستويين الاقليمي والدولي.

وأضاف :" تشهد المرحلة المقبلة تركيزا أكبر على دعم المواهب الوطنية، وتوسيع قاعدة الممارسين، وتهيئة بيئة احترافية متكاملة تسهم في صناعة أبطال قادرين على المنافسة في كبرى البطولات العالمية، اذ يحرص الاتحاد على تعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة، بما يضمن استدامة النمو وتوفير أفضل الإمكانات الفنية والتنظيمية".

وأوضح أن الدعم المتواصل الذي تحظى به الرياضات الإلكترونية يشكل ركيزة أساسية لتحقيق الطموحات، مؤكدا أن الاتحاد يعمل وفق رؤية واضحة تواكب التطور السريع في هذا القطاع، وتسهم في ترسيخ مكانة الدولة كمركز إقليمي رائد للرياضات الإلكترونية.