"باسكوم بالمر للعيون" يبدأ عملياته التشغيلية في أبوظبي

أبوظبي في 24 ديسمبر / وام/ باشر معهد باسكوم بالمر للعيون في أبوظبي، أول فرع دولي لمؤسسة رعاية العيون الأمريكية، أعماله التشغيلية رسمياً وبدأ استقبال المرضى، في خطوة استراتيجية تعزز منظومة الرعاية الصحية التخصصية في الإمارة، وتدعم مكانة أبوظبي كمركز عالمي للتميز الطبي.

ويقع المعهد في مدينة محمد بن زايد، وقد أُنشئ كمركز طبي مستقل على مساحة تبلغ 70 ألف متر مربع، لمواكبة الطلب المتنامي على خدمات طب العيون وفق أعلى المعايير العالمية.

ويضم المعهد أحدث التقنيات التشخيصية وأجنحة علاجية متخصصة، تتيح تقديم رعاية شاملة تغطي مختلف احتياجات المرضى، بدءاً من الاستشارات الروتينية ووصولاً إلى الإجراءات الجراحية الدقيقة والمعقدة.

وأكدت سعادة الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي، أن بدء تشغيل المعهد يشكل محطة مفصلية في مسيرة تطوير القطاع الصحي، ويعكس التزام الدائرة بتوفير خدمات صحية عالمية المستوى لسكان الإمارة وزوارها.

وأوضحت أن الشراكة مع معهد باسكوم بالمر تسهم في تعزيز التميز السريري، وتبادل المعرفة والخبرات، وبناء قدرات طبية مستدامة، بما يدعم تطوير منظومة صحية ذكية وقادرة على الاستجابة لاحتياجات المجتمع الحالية والمستقبلية، وترسيخ مكانة أبوظبي على الخارطة العالمية للرعاية الصحية.

ووصف الدكتور عبدالرحيم جعفر، عضو مجلس إدارة معهد باسكوم بالمر أبوظبي، الإطلاق التشغيلي للمعهد بأنه إنجاز بارز يعكس رؤية القيادة الرشيدة في بناء بنية تحتية صحية عالمية المستوى، مشيراً إلى أن تأسيس المعهد يجسد نموذجاً ناجحاً للتعاون الدولي، ويؤكد حرص دولة الإمارات على توفير رعاية تخصصية متقدمة مدعومة بالبحث العلمي والتعليم الطبي المستمر.

بدوره، أوضح الدكتور ديبن جيه باريك، الرئيس التنفيذي لمنظومة جامعة ميامي الصحية، أن منظومة الشراكات متعددة الأطراف أسهمت في تحقيق الجاهزية التشغيلية للمعهد، وضمان انتقال سلس لمسارات الرعاية من شبكة باسكوم بالمر في ميامي، إلى جانب تكامل البيانات بين الجانبين، بما يعزز استمرارية الخدمات ويرتقي بجودة الرعاية المقدمة للمرضى في المنطقة.

وأكد الدكتور زين كينديريان، الرئيس التنفيذي لمعهد باسكوم بالمر للعيون في أبوظبي، أنه تم اعتماد نماذج تشغيلية مرنة وسير عمل مخصص يشمل منصات رقمية متعددة اللغات ونظام مواعيد متوافق مع احتياجات المجتمع المحلي. .

وأكد الدكتور نيكولا غازي، المدير الطبي لمعهد باسكوم بالمر للعيون في أبوظبي، أن المعهد يركز على خدمات الشبكية والقرنية وطب عيون الأطفال، تلبيةً للاحتياجات الإقليمية، مع خطط مستقبلية لتوسيع نطاق الوصول إلى التخصصات الدقيقة في طب العيون.