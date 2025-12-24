أمريكية رأس الخيمة تعتمد إستراتيجية جديدة لثلاث سنوات

رأس الخيمة في 24 ديسمبر / وام / اعتمدت الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، خطة إستراتيجية لثلاث سنوات لترسيخ مكانتها لتتوافق مع التحول المتسارع لإمارة رأس الخيمة كوجهة بارزة للسياحة والاستثمار .

وترتكز الإستراتيجية الجديدة على هدف محوري يتمثل في "إعداد قادة المستقبل من خلال توفير تعليم تحويلي يركز على الطالب، ويسد الفجوة بين الأوساط الأكاديمية وقطاع الصناعة، ويعزز البحث والابتكار لإحداث أثر مجتمعي مستدام".

وقال الدكتور بسام علم الدين، رئيس الجامعة،"جاءت الإستراتيجية لتؤكد التزامنا بالتميز والابتكار والتأثير المجتمعي..".