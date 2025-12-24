إطلاق النسخة الثالثة من جائزة الشارقة للسيارات القديمة

الشارقة في 24 ديسمبر / وام /أطلق نادي الشارقة للسيارات القديمة النسخة الثالثة من جائزة الشارقة للسيارات القديمة، ضمن فعاليات مهرجان الشارقة للسيارات القديمة 2026 ،الذي يُقام تحت شعار «حين يتحرّك الزمن» و يستمر حتى 25 يناير 2026 .

وتضم الجائزة فئات تُكرّم أقدم السيارات وأقدم الدراجات النارية المشاركة إلى جانب الاحتفاء بالمركبات التي ما زالت تحتفظ بحالتها الأصلية من المصنع فضلًا عن فئة تتيح للجمهور المشاركة في اختيار السيارة الأقرب إلى ذائقته وشغفه كما تشهد الدورة استحداث فئة النخبة المخصصة للسيارات القديمة الأعلى قيمة، والتي تتميز بندرتها الاستثنائية وحالتها الفنية المتقدمة وقيمتها التاريخية والسوقية بما يعكس تطور الجائزة ومكانتها المتنامية على المستويين المحلي والدولي.

ويعتمد تقييم المركبات المشاركة على معايير دقيقة تضمن العدالة والمصداقية حيث يُشترط حضور مالك المركبة أو من ينوب عنه خلال عملية التقييم مع وضوح رقم الهيكل وتقديم الوثائق الرسمية التي تثبت سنة الصنع إضافة إلى التأكد من سلامة الحالة الفنية للمركبة وقدرتها على الاستخدام كما تحظى المركبات التي ما زالت تحتفظ بمكوّناتها الرئيسية الأصلية بأهمية خاصة في بعض الفئات لما تعكسه من التزام بأصالة المركبة وقيمتها التراثية.

و قال محمد بن بطي الهاجري نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للسيارات القديمة، إن إطلاق النسخة الثالثة من الجائزة يعكس التطور المستمر الذي يشهده مهرجان الشارقة للسيارات القديمة عامًا بعد عام ويؤكد حرص النادي على الارتقاء بمستوى المشاركة والتقييم مضيفا أن استحداث فئة النخبة يأتي استجابة لمكانة المهرجان المتنامية واعترافًا بالقيمة الاستثنائية التي تمثلها بعض السيارات القديمة من حيث الندرة والأصالة والتاريخ مشيرًا إلى أن الجائزة تهدف إلى تحفيز الملاك على المحافظة على مركباتهم بوصفها جزءًا من الذاكرة الثقافية والتراث الصناعي لدولة الإمارات.