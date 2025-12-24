اختتام منافسات الجولة الثانية من الاستعراض الحر للسيارات ضمن مهرجان ليوا الدولي

الظفرة في 24 ديسمبر/ وام/ اختتمت أمس، منافسات الجولة الثانية من الاستعراض الحر للسيارات ضمن فعاليات مهرجان ليوا الدولي 2026، بمشاركة 162 سيارة ضمن 3 فئات.

وتصدر المتسابق القطري سعود راشد المري الفئة "إس"، محققا 36 نقطة، وجاء ثانيا عبدالله راشد الشميلي برصيد 35 نقطة، وثالثا حمد موسى البلوشي بـ 33 نقطة.

وتوج محمد راشد الظاهري بلقب الفئة "تي" مسجلا 37 نقطة، تلاه ثانيا ذياب ناصر الربيعي بـ 36 نقطة، وثالثًا منصور صالح العامري برصيد 35 نقطة.

وشهدت فئة "إن" فوز أحمد عبدالله الشيبة بالمركز الأول محققا 35 نقطة، وجاء ثانيا محمد جمعة الدهماني برصيد 34 نقطة، وثالثا حمد موسى البلوشي بـ 33 نقطة.

وينطلق غدا تحدي "البيرن أوت" ضمن المهرجان، ويعد من المنافسات الاستعراضية بالاعتماد على مهارة السائق في التحكم بالمركبة أثناء الثبات والدوران، مع الالتزام الكامل بمعايير وشروط السلامة المعتمدة من اللجنة المنظمة.