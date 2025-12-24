"العربي المتحد"يحصل على تسهيلات تمويلية ثنائية الشريحة بقيمة مليار درهم لمدة عامين

الشارقة في 24 ديسمبر/ وام /أعلن البنك العربي المتحد (ش.م.ع.)، عن إتمامه بنجاح تسهيلات تمويلية ثنائية الشريحة لمدة عامين بقيمة مليار درهم ومن شأن التسهيلات الجديدة تعزيز الميزانية العمومية للبنك العربي المتحد مما يدعم قدرته على تلبية احتياجات العملاء بالإضافة إلى تحقيق أهداف النمو الإستراتيجية التي يهدف إليها ويعكس النجاح في إبرام تلك الصفقة ثقة السوق في استراتيجية النمو التي يتبعها البنك العربي المتحد بالإضافة لمتانته المالية.

وتتكوّن التسهيلات من شريحتين: شريحة تقليدية وشريحة مرابحة إسلامية و تم إبرامهما بأسعار تنافسية حيث سيتم استخدام حصيلة هذه التسهيلات للأغراض العامة للبنك.

وتولى ترتيب الصفقة كل من بنك أبوظبي التجاري (ش.م.ع.) وبنك الإمارات دبي الوطني ومصرف الإمارات الإسلامي وبنك أبوظبي الأول بصفتهم المنظمين الرئيسيين المفوضين ومديري سجل الاكتتاب (IMLABs) بينما قام بنك الإمارات دبي الوطني بدور الوكيل العالمي للتسهيلات.

و قال شريش بيديه الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد، إن الإتمام الناجح لهذه التسهيلات الموزعة على شريحتين بقيمة مليار درهم يعد إضافة نوعية لقاعدة تمويلنا في توقيت مثالي كما يعكس الثقة المستمرة للسوق المصرفي في دولة الإمارات بالمرونة المالية للبنك العربي المتحد وانضباطه في التنفيذ.

وأضاف أن الصفقة تسهم في تعزيز مركزنا المالي وتوسيع مرونة التمويل لدينا بما يمكّننا من دعم عملائنا بفاعلية أكبر والاستفادة من فرص النمو المستقبلية بما يتماشى مع أولوياتنا الاستراتيجية كما تعزّز جهودنا المستمرة لتنويع هيكل التمويل بين الأدوات التقليدية والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية ونحن نثمّن الشراكة القوية مع البنوك المرتبة للصفقة ونقدّر دعمهم وثقتهم المستمرة بنا.

ويأتي إتمام الصفقة عقب الأداء المالي للبنك خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2025 حيث ارتفع صافي الأرباح بنسبة 49٪ على أساس سنوي ليصل إلى 316 مليون درهم كما شهدت هذه الفترة إجراءات تصنيف إيجابية من وكالات التصنيف العالمية حيث قامت وكالة موديز برفع تصنيف ودائع البنك إلى Baa2 فيما رفعت وكالة فيتش تصنيف الملاءة للبنك إلى “bb-” وتثبيت التصنيف طويل الأجل عند “+BBB” مع نظرة مستقبلية مستقرة.