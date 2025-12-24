"محمد بن راشد للإسكان" تفوز بجائزة عالمية في "المشتريات الأخلاقية"

دبي في 24 ديسمبر / وام / فازت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بـجائزة التميز المؤسسي في الشراكات والمشتريات الأخلاقية المقدّمة من المعهد الأوروبي لإدارة المشتريات (EIPM)، لتصبح بذلك أول جهة إسكانية على مستوى العالم تنال هذه الجائزة .

وأوضحت المؤسسة، أن الإنجاز والشراكة مع المعهد الأوروبي لإدارة المشتريات يعكسان التزامها بتطبيق أعلى المعايير العالمية في الحوكمة والمشتريات، وتطوير القدرات المؤسسية وبناء الكفاءات، بما يدعم استدامة الخدمات الإسكانية ويواكب تطلعات المواطنين المستقبلية في إمارة دبي.

ووقّعت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان مذكرة تفاهم مع المعهد الأوروبي لإدارة المشتريات (EIPM)، بهدف تطوير وتعزيز القدرات المؤسسية في مجالات المشتريات وإدارة الموردين والشراكات، ودعم بناء الكفاءات من خلال البرامج التدريبية المتخصصة وتبادل المعرفة والخبرات.

وتهدف المذكرة إلى تمكين المؤسسة من تبنّي أحدث الممارسات العالمية في إدارة المشتريات وسلاسل التوريد، وتعزيز منظومة الحوكمة والابتكار في العمليات المؤسسية المرتبطة بالمشاريع والخدمات الإسكانية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الأداء وكفاءة إدارة الموارد.

كما يأتي التعاون في إطار حرص المؤسسة على الاستثمار في رأس المال البشري، حيث حصل 29 موظفًا من كوادر المؤسسة على شهادة المشتريات الأخلاقية والمسؤولة المعتمدة من المعهد الأوروبي لإدارة المشتريات، ما يعزز جاهزيتهم المهنية ويسهم في ترسيخ ثقافة الممارسات المسؤولة داخل المؤسسة.

ويُعد المعهد الأوروبي لإدارة المشتريات (EIPM) من المؤسسات العالمية الرائدة في مجالات التعليم والبحث والتدريب ومنح الشهادات المتخصصة في المشتريات وإدارة سلسلة التوريد، حيث يقدّم برامج مهنية وخدمات استشارية تسهم في دعم المؤسسات حول العالم ورفع قدراتها التنافسية.