"إمكان" تستحوذ على حصة 51% في "ماجستيك مارين للاستثمارات البحرية "

أبوظبي في 24 ديسمبر / وام/ أعلنت "إمكان العقارية" التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها والتابعة لمجموعة أبوظبي كابيتال جروب (ADCG)، اليوم، عن استحواذها على حصةٍ بنسبة 51% في "ماجستيك مارين للاستثمارات البحرية ذ.م.م"، وهي شركة متخصصة في قطاع الهندسة البحرية وإنشاء المراسي، وتزاول أنشطتها في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

تأسست "مجموعة ماجستيك" في ثمانينيات القرن الماضي، ونجحت في ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز الشركات المتخصصة في الأعمال البحرية على مستوى المنطقة، من خلال تنفيذ أكثر من 200 مشروع، بقيمة إجمالية تجاوزت 1.0 مليار درهم. ويعمل لدى المجموعة أكثر من 400 خبير ومتخصص في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، والذين سينضمون إلى محفظة "إمكان" المتنامية في ضوء هذه الصفقة.

ويمثل الاستحواذ خطوة استراتيجية في مسيرة "إمكان"، تدعم خطط التوسع للمجموعة على المدى الطويل داخل دولة الإمارات. ومن شأن هذه الصفقة أن تعزّز منظومة أعمال "إمكان" في تطوير العقارات، حيث ستوفّر "مجموعة ماجستيك" قدرات داخلية متخصصة في أعمال الإنشاءات البحرية، بما يدعم مشاريع الواجهات البحرية والمراسي والمشاريع التطويرية الساحلية، إلى جانب مساهمتها في تنفيذ الأعمال البحرية.

وقال المهندس سويدان الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة "إمكان العقارية": "يمثل الاستحواذ خطوة استراتيجية ضمن مساعي ’إمكان‘ لتوسيع نطاق خدماتها وتعزيز إمكاناتها المتخصصة في أعمال الإنشاءات البحرية. وستسهم الخبرات التقنية والهندسية الكبيرة التي تتمتع بها مجموعة ’ماجستيك‘، إلى جانب سجلها الحافل بالإنجازات على صعيد تنفيذ المشاريع في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، في دعم تطوير مشاريع عالية الجودة للواجهات البحرية والمراسي والمشاريع الساحلية، بما يدعم قدرة ’إمكان‘ على تحقيق نمو طويل الأمد في قطاع يُتوقع أن يواصل توسعه على مستوى منطقة الخليج".

ومن خلال الشراكة، تهدف "إمكان" إلى توسيع نطاق حضورها التشغيلي وتعزيز كفاءتها في تنفيذ المشاريع البحرية والساحلية في المستقبل، بما يدعم تحقيق قيمة مستدامة لكافة المعنيين على المدى الطويل.

من جانبه، قال ماريوس إيكونوميدس، الرئيس التنفيذي في "ماجستيك للاستثمارات البحرية": "يمثّل انضمامنا إلى ’إمكان‘ محطة جديدة ومهمة في مسيرة مجموعة ’ماجستيك‘. وبفضل رؤية ’إمكان‘ وما تقدمه من دعم، تتهيأ المجموعة لمرحلة جديدة من التوسع والمشاركة في تنفيذ مشاريع رائدة على المستوى الإقليمي".

ويعكس الاستحواذ التزام "أبوظبي كابيتال جروب" بمواصلة تنويع استثماراتها في القطاعات التي تتمتع بمقومات نمو كبيرة، ودعم الشركات الرائدة العاملة في مجالات البنية التحتية والتطوير على مستوى المنطقة.

والجدير بالذكر أن شركة "أسند كابيتال" وشريكها الإداري عبد المنعم عاصي يمثل دور المستشار الحصري لعمليات الدمج والاستحواذ في هذه الصفقة، فيما تولّت شركة "ديلويت" مهام المستشار المالي، وتولت شركة "دينتونز" دور المستشار القانوني.