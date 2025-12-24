"مرصد الختم الفلكي" في أبوظبي يوثق عنقود الشجرة وسديم المخروط

أبوظبي في 24 ديسمبر/وام/ تمكن مرصد الختم الفلكي في صحراء أبوظبي، بعد جمع بيانات تصويرية استمرت 35 ساعة على مدى أكثر من شهر، من توثيق صورة عالية الدقة لبقعة من السماء تضم عدة أجرام سماوية، أبرزها "عنقود الشجرة" و"سديم المخروط".

ويُعتبر عنقود الشجرة تجمعاً نجميًا يظهر على شكل شجرة، ويُعرف في المجتمعات الغربية باسم "Christmas Tree Cluster" لشبهه بشجرة عيد الميلاد، ويعلوه سديم المخروط، وهو بنية غازية وغبارية مخروطية الشكل تضيف بعداً فلكياً مهماً للصورة.

ويحمل عنقود الشجرة وسديم المخروط الرمز الفلكي NGC2264، ويقع بالقرب منهما جرمان آخران هما " عنقود حبة الثلج" و"سديم فروة الثعلب"، وجميعها ضمن كوكبة وحيد القرن على بعد نحو 2300 سنة ضوئية، ما يعني أن الضوء الظاهر في الصورة بدأ رحلته منذ عام 275 قبل الميلاد ووصل إلينا اليوم.

وتبرز الألوان في الصورة بدقة علمية، حيث يمثل اللون الأحمر والزهري تأين غاز الهيدروجين، فيما يشير اللون الأزرق إلى تأين غاز الأكسجين، كما تكشف الصورة عن السدم المظلمة، وهي كتل كثيفة من الغاز والغبار تحجب الضوء الكوني، فتظهر كبقع داكنة تعكس طبيعة التكوينات الفلكية.