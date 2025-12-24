رايت يقود دبي لكرة السلة لتعزيز سجله على ملعب كوكاكولا أرينا

دبي في 24 ديسمبر /وام/يتجه نجم فريق دبي لكرة السلة، ماكينلي رايت، للمنافسة على جائزة أفضل لاعب في الدوري الأوروبي لكرة السلة «اليوروليغ» عن شهر ديسمبر، في ظل المستويات المميزة التي يقدمها منذ بداية الشهر.

وجاء ذلك عقب الأداء المميز الذي قاد به فريقه لتحقيق فوز مهم على إي إيه 7 إمبوريو أرماني ميلانو الإيطالي بنتيجة 99-92، في المباراة التي أقيمت أمس، ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الأوروبي، على صالة كوكاكولا أرينا بدبي.

وواصل اللاعب تألقه مؤكداً قيمته الكبيرة داخل الملعب، مساهماً في ترسيخ أفضلية فريق دبي على أرضه، وهو ما حظي بإشادة زميله دواين بايكون، الذي تصدر قائمة مسجلي اللقاء برصيد 25 نقطة، فيما أضاف رايت 19 نقطة و9 تمريرات حاسمة.

ويمثل هذا الأداء امتداداً لسلسلة مميزة يقدمها رايت في موسمه الأول باليوروليغ، حيث بلغ متوسط أرقامه خلال مباريات شهر ديسمبر الخمس 19 نقطة، و9.8 تمريرات حاسمة، و4.2 متابعات، و1.2 استحواذ على كرة، محققاً تقييماً رقمياً بلغ 29.8، ليسهم في تعزيز موقع فريق دبي في منتصف جدول الترتيب، بعد تحقيق 3 انتصارات مقابل خسارتين، من بينها الفوز على أناضولو إفيس إسطنبول، وبايرن ميونيخ الألماني، وميلانو الإيطالي.

وكان الفوز على ميلانو هو السابع لفريق دبي على أرضه هذا الموسم، ليعزز سجله على ملعب كوكاكولا أرينا إلى 7 انتصارات مقابل خسارتين، وهو سجل لا يتفوق عليه سوى ريال مدريد وفالنسيا الإسبانيين (7-1 لكل منهما).