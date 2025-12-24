انطلاق مهرجان محمد بن زايد لسباقات الهجن ومزاينة الإبل "الذيد 2025"

الشارقة في 24 ديسمبر/وام/ أنطلقت اليوم فعاليات النسخة (15) من مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن ومزاينة الإبل "الذيد 2025" .

وشهد اليوم الافتتاحي للمهرجان مشاركة كبيرة لملاك الهجن من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، وستتواصل فعالياته على مدار 7 أيام، لفئات "الحقايق" واللقايا" و"الايذاع" و"الثنايا" و"الحول" و"الزمول" والسباق التراثي.

وحصدت " ثروة" لهزاع محمد سالم الجديلي، لقب أول أشواط فئة الحقايق وأقيمت منافساتها على مدار 20 شوطاً في الفترة المسائية، لمسافة 4 كيلومترات، محققة 5:53:5 دقائق، وشهد الشوط الثاني فوز "خوف" لمبارك سعيد علي المنصوري، بالمركز الأول مسجلا 5:56:5 دقائق.

وتصدرت " وصفة" لخلفان سالم خلفان بالعري الكتبي، الشوط الثالث، بزمن قدره 5:57:3 دقائق، وشهد الشوط الرابع فوز "بدران"، لمحمد علي حمد الفهيدة المري، بزمن قدره 6:00:1 دقائق، وتوجت " متعبة"، لراشد علي بو مناكب المري، بلقب الشوط الخامس مسجلة 5:57:8 دقائق.

وأحرز " الينود" لناجي مسفر صالح الرزق العجمي، لقب الشوط السادس مسجلا 5:55:8 دقائق، و" الفارس" لسالم حمد راشد المخيبي، لقب الشوط السابع بزمن قدره 5:57:11 دقائق، وحققت" الشاهينية"، لـفراج ضيف الله سالم العميري، لقب الشوط الثامن مسجلة 6:03 :8 دقائق، و" منصورة"، لثاني بن قطامي السويدي، لقب الشوط التاسع بزمن قدره 5:58:6 دقائق، بينما أحرز" مخلاب"، لسالم حمد راشد المخيبي، لقب الشوط العاشر محققا 6:04:1 دقائق.

وأسفرت الأشواط من الحادي عشر وحتى العشرين، عن فوز " غزل" لـطاهر عبدالله خالد البلوشي، و" مصيحة " لعبدون زويد برغش الجحافي، و" شاهين" لـ ياسر سالم محمد الدويكي، و" الغزيل" لذياب مبارك حميد القنوبي، و"العاصفة" لعبدالله ماجد علي الماجد، و" فهاد" لسعيد محمد مبارك الخييلي، و" نجود" لزايد سالم سعيد الجنيبي، و" ادهم" لمانع راشد حمد آل منجم، و" جزلة" لعبدالله ماجد علي الماجد، و" شاهين" لمحمد سالم علي الدرعي.