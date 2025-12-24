الأمم المتحدة تدعو إلى انتخابات سلمية وشاملة في جمهورية أفريقيا الوسطى

نيويورك في 24 ديسمبر /وام/ دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مواطني جمهورية أفريقيا الوسطى إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والإقليمية والبلدية المقرر إجراؤها خلال شهر ديسمبر الجاري، مطالباً السلطات المعنية بضمان تنظيمها في أجواء سلمية ومنظمة وشاملة وذات مصداقية.

جاء ذلك في بيان نُسب إلى نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، فرحان حق، حثّ خلاله غوتيريش جميع الأطراف المعنية على الامتناع عن أي أعمال قد تؤدي إلى العنف أو تقوّض نزاهة العملية الانتخابية، مشدداً على أهمية احترام سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية طوال الفترة الانتخابية.

وأشار الأمين العام إلى أن الانتخابات البلدية، التي لم تُنظم في البلاد منذ عام 1988، تمثل بنداً أساسياً في اتفاق السلام والمصالحة السياسية لعام 2019، ومحطة تاريخية في مسار السلام، وخطوة محورية لتعزيز اللامركزية وترسيخ سلطة الدولة.