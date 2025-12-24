المجلس الاستشاري يناقش غداً موازنة حكومة الشارقة لعام 2026

الشارقة في 24 ديسمبر / وم / يعقد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة غداً جلسته السادسة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الحادي عشر بمقره في مدينة الشارقة برئاسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس .

ويتضمن جدول الأعمال بعد التصديق على مضبطة الجلسة الخامسة مناقشة موازنة دوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية لعام 2026م بحضور الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة وسعادة وليد إبراهيم الصايغ مدير عام الدائرة المالية المركزية والشيخ راشد بن صقر القاسمي مدير الدائرة والمعنيين من مدراء الإدارات في الدائرة.