"ببلش هير" و"مدينة الشارقة للنشر" يوسعان الفرص أمام الشركات النسائية

الشارقة في 24 ديسمبر / وام / وقّعت "ببلش هير" مذكرة تفاهم استراتيجية مع "المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر" بهدف وضع إطار عمل طويل الأمد لتمكين الشركات النسائية في قطاع النشر عبر توسيع مجالات وصولها للفرص المتاحة في قطاع صناعة النشر وتقديم الدعم المؤسسي وتعزيز حضورها في الأسواق الإقليمية والدولية.

و"ببلش هير" مبادرة عالمية أطلقتها الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي بهدف مساعدة النساء على تجاوز التحديات المهنية التي تعترض طريقهن في قطاع النشر.

وبموجب المذكرة تقدّم "المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر" حزمة من المزايا للشركات التي تمتلكها نساء في قطاع النشر بهدف إزالة التحديات التي تعرقل نموها ودخولها السوق ومنها توفير باقات ترخيص خاصة والتروج لمبادرة "ببلش هير" عبر قنوات الرقمية المختلفة لـ "المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر" والتعاون معها في تنظيم ورش عمل وحفلات توقيع كتب وفعاليات التواصل والتعارف وبناء الشبكات المهنية إلى جانب تسهيل التفاعل مع وسائل الإعلام وإتاحة الفرصة للمبادرة للاستفادة من "مسرح شين" التابع للمدينة بهدف تنظيم عدد من الفعاليات السنوية.

وتتضمن بنود المذكرة أيضا تعميم "المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر" لبرامج مبادرة "ببلش هير" على رائدات الأعمال والمديرات التنفيذيات اللواتي يتخذن من مدينة الشارقة للنشر مقراً وتيسير انضمام الشركات المؤهلة إلى مبادرة "ببلش هير" وبرامجها المتخصصة.

وتوفر "المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر" بيئة عمل متكاملة تدعم رواد ورائدات الأعمال بما في ذلك مديرات مشاريع النشر الراغبات في التوسع إلى أسواق إقليمية ودولية إذ تحتضن اليوم أكثر من 9,600 شركة ضمن منظومة عمل عالمية مترابطة في شبكة متعددة القطاعات تشكل واحدة من أبرز الفرص التي توفرها للناشرات اللواتي يؤسسن شركاتهن في الشارقة.

و تشجّع "ببلش هير" الناشرات العاملات في "مدينة الشارقة للنشر" على المشاركة في برامجها المتخصصة وتدرجهن في دليلها الدولي وتسلّط الضوء على قصص نجاحها إضافة إلى توفير فرص التوجيه المهني وبناء القدرات بما يعزز مشاركتهن في صناعة النشر ونموّهن المهني.

وقالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي مؤسسة مبادرة "ببلش هير" إن هذه الشراكة تترجم إيماننا المشترك بأهمية تمكين المرأة في قطاع النشر والمساهمة الجوهرية لدور النشر التي تديرها النساء بتطوير مستقبل صناعة المعرفة في المنطقة والعالم وتمنح هذه المذكرة الناشرات العاملات في إمارة الشارقة فرصة الوصول المباشر والفوري إلى الأسواق الإقليمية والدولية إلى جانب الخدمات القانونية والإبداعية والتكنولوجية والمهنية التي تحتاجها الأفكار المبتكرة للنمو والتوسع من خلال الجمع بين برامج (ببلش هير) العالمية ومنصات بناء القدرات التي طوّرناها والبنية التحتية عالمية المستوى والشبكة المتنوعة للأعمال التي توفّرها المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر.

وأضافت الشيخة بدور القاسمي ان ريادة الشارقة في المشهد العالمي لصناعة النشر لطالما استندت إلى توسيع فرص الوصول إلى المعرفة وتمكين صنّاعها من التقدّم والابتكار وتأتي مذكرة التفاهم تجسيداً لهذه الرؤية من خلال تمكين النساء من الازدهار كصانعات محتوى وقائدات للتغيير إذ يمثل هذا التمكين استثماراً مباشراً في مستقبل صناعة النشر وفي إحداث تغيير حقيقي يقود إلى قطاع أكثر عدالة وابتكاراً واستدامة.

وتمثّل هذه الشراكة خطوة مهمّة لتعزيز مساهمة الناشرات في الاقتصاد على المستويات المحلية والإقليمية والدولية كما تعزز المذكرة مكانة الشارقة كمركز عالمي للنشر وريادة الأعمال تدعمه جهات مثل "المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر" ومنصات دولية مثل مبادرة "ببلش هير".