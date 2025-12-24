"سيدات أعمال الشارقة" يطلق شراكات ومبادرات لتعزيز الدور الاقتصادي للمرأة

الشارقة في 24 ديسمبر / وام / شهد عام 2025 تحولاً نوعياً في حجم وتأثير المبادرات التي أطلقها ونظمها وشارك فيها "مجلس سيدات أعمال الشارقة" مما رسّخ مكانته كمنظومة ريادية متكاملة تدعم المرأة في جميع محطات رحلتها في عالم الأعمال من الفكرة الأولى وبناء القدرات إلى التوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية وتمكين الشركات النسائية من المساهمة في سلاسل الإمداد الدولية تجسيداً لالتزام المجلس برؤية الشارقة ودولة الإمارات تجاه ترسيخ أهداف التنمية المستدامة من خلال تعزيز ثقافة ريادة الأعمال.

وقالت مريم بن الشيخ مديرة مجلس سيدات أعمال الشارقة إن العام 2025 شهد انتقالاً نوعياً في ممارسات المجلس بما يعزز دوره كمنظومة اقتصادية متكاملة تُحوِّل طموح رائدات الأعمال إلى قيمة مضافة قابلة للنمو وهذا يأتي ذلك منسجماً مع مؤشرات دولية تؤكد قوة قاعدة التمكين في دولة الإمارات حيث بلغت مشاركة النساء في القوى العاملة 54.1% في 2024 وفق بيانات البنك الدولي ، كما حصلت الدولة على درجة كاملة في خمس محاور مفصلية ضمن تقرير البنك الدولي ( المرأة و أنشطة الأعمال و القانون 2024 ) منها ريادة الأعمال و الرواتب بما يبرهن أهمية الاستثمار في مبادرات التأهيل والتوسع التي ينتهجها المجلس لتسريع نمو الشركات النسائية وضمان استدامتها.

و استهل "مجلس سيدات أعمال الشارقة" عام 2025 بجلسة حوارية بعنوان "صوتكم رؤيتنا" في "مساحة لمّة" بالجادة في الشارقة والتي تركزت على مراجعة مبادرات وبرامج عام 2024 وبحث سبل تطويرها وفي مدينة كلباء نظم المجلس جلسة "تسليط الضوء على ريادة الأعمال" ضمن سلسلة "حوار وإلهام" التي جمعت عضوات المجلس مع خبراء ومدربين في ريادة الأعمال وقدمت لهن منصة عملية لمناقشة التحديات وأساليب تحويلها إلى فرص نمو.

وخلال مشاركته في "مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2025" قدم المجلس الرعاية لمنطقة "صنع في الشارقة" إلى جانب تنظيم جلسة نقاشية بحثت ريادة الأعمال والابتكار وتعزيز فرص النمو فيما أطلق مبادرة "نمو" كمنصة نوعية لتمكين رائدات الأعمال من خلال توفير مساحات عرض وبيع حصرية لعلامات نسائية وتعزيز حضورها في الأسواق .

وواصل المجلس جهوده في بناء القدرات من خلال إطلاق "معسكر جاهزية الأعمال" في مايو حيث شاركت مجموعة من رائدات الأعمال في برنامج مكثف ركّز على الأطر القانونية للشركات وصياغة العقود وحقوق الملكية الفكرية.

ونظم "مجلس سيدات أعمال الشارقة"، بالتعاون مع "الجامعة الأمريكية في الشارقة" الملتقى الثالث من سلسلة الملتقيات الحوارية التي أطلقها بهدف تعزيز قطاع ريادة الأعمال النسائية إلى جانب تكريم عدد من منتسباته في مسابقة "بيرل كويست" التي شهدت عرض ثمانية مشاريع نسائية ناشئة أمام لجنة تحكيم متخصصة.

وتوسعت دائرة التمكين لتشمل قطاعات تجسد هوية المنطقة حيث شارك المجلس في "معرض الإمارات للعطور والعود 2025" من خلال جناح خاص يضم علامات نسائية محلية في واحد من أهم المعارض المتخصصة في المنطقة وفي قطاع السلع الفاخرة شارك المجلس بصفته الشريك الاستراتيجي الرسمي لـ"معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات 2025" .

وفي مجال التكنولوجيا والابتكار فتح المجلس باب الترشح أمام الشركات النسائية الناشئة للمشاركة في معرض "إكسباند نورث ستار 2025" في دبي مقدماً رعاية كاملة لثماني شركات نسائية للحصول على أجنحة عرض في المعرض كما أتاح للشركات المشاركة فرصة خوض غمار تحدي "سوبرنوفا" أكبر مسابقة عالمية لعروض الشركات الناشئة بجوائز تصل إلى 214 ألف دولار.

كما فتح أبواب سلاسل الإمداد العالمية أمام رائدات الأعمال من خلال بعثة الشارقة التجارية إلى الصين التي نظمها بالتعاون مع مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) ومؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية (روّاد) فيما نظم ملتقى حوارياً بعنوان "المسؤولية المجتمعية وريادة الأعمال الاجتماعية: مسارات للرؤى والفرص" ركّز على المسؤولية المجتمعية للشركات وريادة الأعمال الاجتماعية .

وساهم "مجلس سيدات أعمال الشارقة" في إعداد خريطة طريق للاقتصاد الدائري في دولة الإمارات من خلال تنظيم الدورة الثالثة من "منتدى مجالس سيدات الأعمال" 2025 تحت شعار "تمكين التواصل و تعزيز التأثير وبناء المستقبل" وناقش مستقبل الاقتصاد الدائري في الدولة وسبل رفع مرونة المجتمعات وأهمية نماذج الأعمال المتمحورة حول الإنسان.

وشارك المجلس خلال عام 2025 في صياغة خطاب اقتصادي جديد يضع الابتكار والاستدامة والمشاركة النسائية ضمن أولوياته مرسخاً مكانته كبوابة رئيسية لرائدات الأعمال نحو اقتصاد المستقبل ومنصة لتحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع وقصص نجاح تنطلق من الشارقة ودولة الإمارات إلى العالم.