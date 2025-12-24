منتجات مبتكرة لـ 30 مشروعاً من مبادرة "بكل فخر من دبي" في "شِتَانا في حتّا"

دبي في 24 ديسمبر / وام / يواصل مهرجان "شِتَانا في حتّا" في إطار حملة "#وجهات_دبي، وضمن الفعاليات المتنوعة التي ينظّمها "براند دبي"، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، تحت مظلة مبادرة "شِتَا حتّا"،

ترسيخ مكانته كإحدى أبرز الفعاليات الداعمة لمجتمع رواد الأعمال في دبي ومنطقة حتّا، من خلال تسليط الضوء على مبادرة "بكل فخر من دبي" التابعة لـ "براند دبي"، الجهة المسؤولة عن تنفيذ مبادرة "شِتَا حتّا" بالشراكة مع جهات حكومية وخاصة، وذلك عبر إتاحة المجال أمام نخبة من أصحاب المشاريع الصغيرة والناشئة للمشاركة في الحدث وطرح منتجاتهم أمام الجمهور الذي يتوافد على فعالياته المتنوعة يومياً.

ويشارك في "شِتَانا في حتّا"، هذا العام أكثر من 30 مشروعاً من مبادرة "بكل فخر من دبي"، حيث يقدمون من خلال الحدث مجموعة واسعة من المنتجات المحلية عالية الجودة والتجارب الإبداعية.

وتأتي المشاركة الموسّعة هذا العام امتداداً للنجاحات الكبيرة للمبادرة في الدورات السابقة، وترجمةً لحرص "براند دبي" على تعزيز بيئة ريادة الأعمال في دبي، وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة من النمو والوصول إلى جمهور أكبر عبر الفعاليات والمهرجانات الموسمية التي تحتضنها الإمارة.

وحول هذه المشاركة، أكدت أمينة طاهر، عضو اللجنة التنظيمية لمهرجان شتانا في حتّا، إن المهرجان لا يهدف فقط للترويج السياحي لهذه الوجهة الشتوية المتميزة ولكنه يسعى إلى تحقيق أثر اقتصادي مستدام بمنح الفرصة للمشاريع الصغيرة للتعريف بما تقدمه من منتجات متميزة وعالية الجودة، التزاماً بنهج دبي بدعم وتحفيز الشركات والمشاريع الناشئة، وفتح المزيد من فرص النجاح أمامها.

وقالت إن دبي كانت وستظل نقطة الانطلاق لأصحاب الطموحات الكبيرة، وهناك العديد من المشاريع، رغم بداياتها الصغيرة، انطلقت منها إلى العالمية.. وهذا ما نسعى في براند دبي إلى تحقيقه عبر بتقديم كل الدعم الممكن لأعضاء مبادرة "بكل فخر من دبي"... ونحن سعداء بما لمسناه من إقبال كبير من زوار المهرجان منذ انطلاقه في الخامس من ديسمبر الجاري، وهو أمر يبشّر باتساع دائرة العملاء في المستقبل، ويزيد من ثقتهم فيما تقدمه تلك المشاريع من منتجات عالية الجودة.

من جانبها، أشارت خولة الهاشمي، عضو اللجنة التنظيمية لمهرجان "شتانا في حتّا"، إلى أن المهرجان يشكّل منصة حيوية لأصحاب المشاريع الناشئة دعما لرواد الأعمال من منطقة حتّا، وكذلك من عموم دبي، لاستعراض إبداعاتهم أمام آلاف الزوار من داخل الدولة وخارجها، مشيرةً إلى أن الحدث يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي لمنطقة حتّا التي تشهد نمواً سريعاً كوجهة سياحية.

وأوضحت قائلة إن المهرجان يمثل فرصة مهمة لأعضاء مبادرة "بكل فخر من دبي" لعرض منتجاتهم المبتكرة على جمهور واسع، بما يعزز حضور المشاريع الإبداعية المحلية في واحدة من أبرز الوجهات السياحية الشتوية في الدولة"، موضحةً أن براند دبي يعمل على استقطاب مشاريع جديدة سنوياً وتهيئة البيئة المناسبة لتمكينها من التوسع وإبراز طاقاتها.

وتبرز حتّا هذا العام بمجموعة من المشاريع المحلية التي تسلّط الضوء على نكهات المنطقة وتراثها، وتقدم للزوار خيارات متنوعة من الحلويات والمشروبات والمأكولات الشعبية، وتشمل: "تشوكو لاب" (Choco Lab)، و "عشبة" (Eshba)، و "تشوكو تشَنك" (Choco.chunk)، و "بلو بوتل" (Bleu Bottle)، و "إيه إي إس" (AES)، و "واي تو زيرو" (Way To Zero)، و "شاورما أون فاير" (Shawarma on Fire)، و "لومو" (LUMO)، و "فريج حتّا" (Freej Hatta)، و "ماي هيلث حتّا" (My Health Hatta).

كما يشارك عدد من المشاريع الحرفية التي تقدم منتجات محلية مستوحاة من البيئة الجبلية لحتّا، وتشمل: "آرت بيس" (Art Piece)، و "فاب لاين" (Fab.lline).

كذلك تشمل المشاركة أيضاً عدداً من المشاريع المتخصصة في تصميم وبيع المنتجات الإبداعية والحرفية التي تعكس مهارات رواد الأعمال الشباب في دبي، وتشمل: "واجّش" (Waggish)، و"سلييب كامِل" (sleep.camel)، و "سويرلي ويرلي ستوديو" (swirlywirlystudio)، و"غايمرز لينك" (gamers link)، و"فابريك"(fabrique) .

وتشهد المشاركة حضور مجموعة من العلامات المحلية المتميزة في عالم المأكولات والمشروبات من مناطق عدة في الإمارة، وتقدّم للجمهور تجارب مبتكرة تجمع بين النكهات العصرية والطابع المحلي، وتشمل هذه المشاريع كلاً من: "تومورو مورنينغ" (Tomorrow Morning)، و "هاس" (HAAS)، و"باكد" (Pckd)، و"تشاتشا ماتشا" (Chacha Matcha)، و "فيكولو" (Vicolo)، و"غوت" (G.O.A.T.)، و"مست" (Must)، و "جاپانيز توك" (Japanese Talk)، و "فليب سماش بيرغرز" (Flip Smash Burgers)، و "ذا كت" (The Cut).

ويتيح مشروع "التاجر الصغير" لأطفال حتّا فرصة استعراض منتجاتهم ومواهبهم التجارية ضمن المهرجان، ويضم هذا العام أربعة مشاريع صغيرة لكل من: لطيفة سالم البدواوي، وريم وجود الدهماني، وخليفة ناصر الكعبي، إلى جانب مشاركة المبدع حميد البلوشي الذي يقدّم أعمالاً فنية مستوحاة من البيئة المحلية.

وتضيف العربات المتنقّلة المنتشرة حول بحيرة ليم بعداً جديداً لتجربة الزوار، من خلال تقديم مشروبات ووجبات سريعة مبتكرة، وتشمل: "جيرَان" (Jeeran)، و "جست فروت" (Just Fruit)، و"كب" (KUHP).