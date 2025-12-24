الوصل يفوز على الوحدات في دوري أبطال آسيا 2

دبي في 24 ديسمبر/وام/ فاز فريق الوصل على ضيفه الوحدات الأردني بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على استاد زعبيل بدبي، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى لبطولة دوري أبطال آسيا 2.

وسجل أدريلسون هدف التقدم للوصل في الدقيقة 19، قبل أن يدرك مصطفى معوض التعادل للوحدات في الدقيقة 71، فيما حسم فابيو ليما المواجهة لمصلحة الوصل بإحرازه الهدف الثاني في الدقيقة 79.

وبهذا الفوز أنهى الوصل دور المجموعات في الصدارة برصيد 14 نقطة، محققاً 4 انتصارات وتعادلين دون أي خسارة، ليحجز مقعده في الدور التالي، في حين ودّع فريق الوحدات البطولة بعدما تجمد رصيده عند 4 نقاط.