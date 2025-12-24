كلية القانون بجامعة المدينة عجمان تحصل على اعتماد المجلس الفرنسي لتقييم التعليم العالي

عجمان في 24 ديسمبر/ وام / أعلنت جامعة المدينة عجمان عن حصول كلية القانون على الاعتماد الدولي من هيئة المجلس الأعلى الفرنسي لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي ( HCERES )، لبرامج البكالوريوس في القانون، والماجستير في القانون الخاص، والماجستير في القانون العام.

ويعكس هذا الاعتماد المرموق التزام الجامعة بتطبيق المعايير الأوروبية والدولية للجودة الأكاديمية، وجودة البرامج التعليمية، وقوة البيئة الأكاديمية، ومواءمة المناهج مع أفضل الممارسات العالمية في تعليم القانون.

ويعد هذا الإنجاز خطوة مهمة في تعزيز المكانة الأكاديمية العالمية لجامعة المدينة عجمان، ودعم رسالتها في إعداد كوادر قانونية مؤهلة قادرة على القيادة وإحداث أثر إيجابي في المجتمع.

وأكدت الجامعة أن هذا الاعتماد ينسجم مع رؤية إمارة عجمان في الارتقاء بمنظومة التعليم العالي وتعزيز تنافسية الجامعات، من خلال توفير برامج أكاديمية عالية الجودة تسهم في تخريج كوادر قادرة على المشاركة في خطط التنمية المستدامة وبناء مجتمع معرفي رائد.