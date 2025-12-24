نمو استهلاك الكهرباء في الصين بنسبة 6.2 %

بكين في 24 ديسمبر /وام/ أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للطاقة في الصين، اليوم ، ارتفاع استهلاك الكهرباء بنسبة 6.2% سنويا خلال نوفمبر إلى 835.6 مليار كيلوواط/ساعة.

وارتفع استهلاك الكهرباء في قطاعي الصناعة الأولية والثانوية بنسبة 7.9 % و 4.4% سنويا على الترتيب، في حين ارتفع الاستهلاك في قطاع الخدمات بنسبة 10.3% سنويا.

وأشارت البيانات التي أوردتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إلى نمو الاستهلاك المنزلي للكهرباء خلال الشهر الماضي بنسبة 9.8% إلى 105.7 مليار كيلووط/ساعة. وخلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري، ارتفع إجمالي استهلاك الكهرباء في الصين بنسبة 5.2% سنويا ليصل إلى حوالي 9.46 تريليون كيلوواط/ساعة.

