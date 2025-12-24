غرفة الشارقة تثري "مهرجان ضواحي" بباقة من الأنشطة المجتمعية

الشارقة في 24 ديسمبر / وام / تواصل غرفة تجارة وصناعة الشارقة توسيع نطاق فعاليات "عروض الشارقة للتسوق 2025-2026" من خلال المشاركة في مهرجان ضواحي الذي تنظمه دائرة شؤون الضواحي في إمارة الشارقة وذلك بمنصة مشتركة بالتعاون مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة لإسعاد رواد المهرجان الذي يستمر حتى 29 من ديسمبر في حديقة القرائن 5 .

وتقدم المنصة لجمهور المهرجان باقة متنوعة من الأنشطة التي تدمج بين الترفيه والترويج الاقتصادي حيث تشهد المنصة إقبالاً لافتاً للمشاركة في ورش العمل التفاعلية والمسابقات الحية التي تمنح الزوار جوائز فورية كما برزت شخصية "شمسة" الأيقونية التي ترمز لعروض الشارقة للتسوق وجذبت الأطفال والعائلات لالتقاط الصور التذكارية، بالإضافة إلى مجموعة من الألعاب التفاعلية.

وتأتي مشاركة الغرفة في الحدث ضمن استراتيجيتها الهادفة إلى إيصال عروض التسوق إلى مختلف شرائح المجتمع عبر الفعاليات الجماهيرية التي تستقطب العائلات وتحظى بحضور واسع .