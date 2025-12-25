الإمارات حاضنة عالمية للشركات الناشئة في حلول التنقل الذكي

أبوظبي في 25 ديسمبر/ وام/ رسّخت دولة الإمارات منظومة نقل رائدة حديثة ومتكاملة، عززتها بنية تحتية عالمية المواصفات، وشبكة واسعة من الطرق والجسور وشبكات المترو والترام، كما حرصت على رفد ذلك بإدخال أنظمة التنقل الذكي الفردية عبر السكوترات الكهربائية والدراجات الهوائية بحيث تكمل المظهر الحضاري لحركة المواصلات في الدولة، وتمكن أفراد المجتمع من الوصول إلى وجهاتهم بطريقة سريعة واقتصادية، باعتبارها وسيلة تنقل فاعلة وسهلة وصديقة للبيئة للتنقلات اليومية القصيرة للعمل والترفيه، وتربط بين مواقف حافلات النقل العام والمراكز التجارية والتسويقية والخدمية والسكنية والترفيهية، ويمكن تشغيل الدراجات الكهربائية من خلال التطبيقات الذكية التابعة للشركات المشغلة، حيث يوجد لكل دراجة رمز استجابة سريع خاص بها.

وانسجاماً مع هذه المستهدفات، فتحت دولة الإمارات الأبواب أمام الشركات الناشئة للاستثمار في هذه المنظومة الحديثة لوسائل النقل بعد تهيئة البنية التحتية اللازمة لها، ووضع القوانين والاشتراطات الضامنة لسلامة استخدامها، فتنافست الشركات لتقديم خدماتها في هذا الميدان، مستفيدة من بيئة الأعمال الخصبة والمثالية في الإمارات، التي تحتضن الشركات الناشئة المحلية والعالمية وتشجع نمو الاستثمارات الابتكارية وتطوير ريادة الأعمال.

وتسلط حملة "أجمل شتاء في العالم"، تحت شعار "شتاؤنا ريادة"، الضوء على المشاريع السياحية المبتكرة، وما تحظى به الشركات الناشئة من دعم كبير يرتقي بأدائها ويساهم في نجاحها، ويعزز حضورها محليًا، ويدعم توسعها إقليميًا وعالميًا.

وحظيت وسائل التنقل الذكية، بما في ذلك السكوترات والدراجات الهوائية، بإقبال واسع من مختلف شرائح المجتمع، ما دفع الشركات الناشئة المحلية والعالمية العاملة في هذا القطاع لتوسيع خدماتها وتغطية شتى مناطق الدولة لتلبية احتياجات الجمهور، ويبرز منها كريم، وأوبر، و تير (Teer)، ولايم (Lime)، وفينيكس، وسكيرت (Skurrt)، وأرنب (Arnab)، وغيرها الكثير من الشركات الناشئة.

وتتميز هذه الوسائل بسهولة الحصول عليها واستخدامها عبر تحميل تطبيقات الخدمة على الهاتف الذكي والخاصة بكل شركة مزودة للخدمة للعثور على أقرب سكوتر، والقيام بمسح رمز الاستجابة barcode للبدء والاستمتاع برحلة آمنة، عبر اتباع إرشادات السلامة وقوانين السير والمرور.

وقد حققت العديد من هذه الشركات نجاحات محلية وعالمية بعد انطلاقها في دولة الإمارات، أو دخولها السوق الإماراتي للتوسع منه إقليمياً، ومن أبرز الأمثلة على ذلك شركة "كريم"، وهي إحدى الشركات التي تأسست في دبي عام 2012، وتخصصت في تقديم خدمات التوصيل من خلال موقعها الإلكتروني وتطبيقات الهواتف الذكية، وتوالت نجاحاتها خلال سنوات قليلة حتى تم الإعلان رسمياً في عام 2019 عن قيام شركة أوبر بالاستحواذ عليها مقابل 3.1 مليار دولار، حيث تعد "كريم" إحدى أبرز قصص نجاح الشركات في الشرق الأوسط، وشهادة على مكانة دبي مركزا عالميا للابتكار وريادة الأعمال، التي وفرت البيئة الاستثمارية المثالية وفتحت الباب واسعاً أمام المبتكرين من كل أنحاء العالم.

ومن أمثلة النجاح الأخرى، شركة "أرنب" (Arnab) الإماراتية الناشئة التي تعدّ أول شركة نقل صغيرة في الإمارات تدمج أنظمة النقل متعددة الوسائط، وتستهدف الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتتوافق عملياتها مع رؤية المدن الذكية التي تهدف إلى التأسيس لبيئة مزدهرة، وتحقيق الربط الأفضل، من خلال توفير وسيلة نقل صديقة للبيئة بأسعار معقولة، ويمكن الاستفادة منها بطرق سهلة وآمنة.

وتعتبر "أرنب موبيليتي" منصة للمشاركة في المركبات الكهربائية الخفيفة عند الطلب (السكوتر الإلكتروني، الدراجات الإلكترونية).

وتجمع هذه المنصة الرقمية والمادية الفريدة بين حلول النقل العالمية المبتكرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لربط الأشخاص والأماكن بطرق أذكى وأكثر استدامةً، وتتيح للعملاء الانتقال إلى وجهاتهم باستخدام السكوتر، والدفع من خلال هواتفهم الذكية بطريقة سلسة.

إلى ذلك، أطلقت شركة "فينيكس" العالمية خدمة تأجير الدراجات الكهربائية المشتركة في الإمارات أواخر عام 2021، وتنضم الدراجات الكهربائية إلى مجموعة متنامية من عروض التنقل التي تقدمها فينيكس، بما في ذلك السكوترات الكهربائية المشتركة إلى جانب أول خدمة اشتراك خاص بالسكوترات الكهربائية في المنطقة "ماي فينيكس".

في حين تعد شركة "تير" من الشركات الأولى عالمياً في استخدام تقنية البطاريات القابلة للتبديل والتي تضع الشركة في طليعة الشركات المستدامة، إذ لم تعد هناك حاجة لنقل السكوترات إلى المستودعات يومياً ليتم شحن بطارياتها، بل يمكن استبدال البطاريات في موقع تواجد السكوترات من قبل فريق محلي.

وبدأت أبوظبي بمنح تراخيص مزاولة نشاط تأجير السكوترات من خلال التطبيقات الذكية ابتداءً من عام 2019، كما كثفت حملات توعية الجمهور بالاستخدام الآمن للدراجات والسكوتر الكهربائي، داعية مستخدمي الدراجات الهوائية والسكوتر إلى ضرورة الالتزام بمتطلبات واشتراطات الأمن والسلامة وتعليمات اللوحات الإرشادية أثناء استخدام تلك الدراجات.

وفي عام 2023 بلغ عدد المناطق المصرّح فيها بقيادة وتأجير السكوترات بأبوظبي ثماني مناطق، وتتمثل في جزيرة الريم، ومدينة مصدر، وجزيرة ياس، والكورنيش ومدينة خليفة، والمناطق داخل جزيرة أبوظبي على امتداد شارع حمدان وشارع الفلاح، وشارع شخبوط ومنطقة شاطئ الراحة.

كما تشجع أبوظبي على استخدام الدراجات الهوائية وتخطط لزيادة شبكة مساراتها لتصل إلى أكثر من 3000 كم بحلول 2026.

وفي دبي تم إطلاق مشروع السكوتر الكهربائي بشكل تجريبي عام 2020، وفي 2022 بدأ التشغيل الفعلي للمرحلة الأولى للسكوتر الكهربائي في 10 مناطق في دبي وعلى مسارات الدرّاجات الهوائية المخصصة لها، وأطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي منصة إلكترونية على موقعها الإلكتروني تتيح للجمهور الحصول على تصاريح مجانية تؤهلهم لاستخدام هذا النوع من وسائل التنقّل المرن في المناطق والشوارع التي حددتها الهيئة لاستخدام السكوتر.

وأظهرت إحصائيات الهيئة تضاعف عدد رحلات السكوتر الكهربائي المشترك في العام 2022 إلى أكثر من مليون رحلة مقارنة بنحو 500,000 رحلة في العام 2021، دون تسجيل أية حوادث وفاة أو إصابات جسيمة، ووفرت الهيئة مسارات للسكوتر الكهربائي بأعلى معايير السلامة وذات جودة عالية تربط بين أهم نقاط الجذب ومواقع الطلب عند الجمهور.

وفي عام 2025 دشّنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، في خطوة ريادية على مستوى العالم، نظام التقييم الذكي لحالة مسارات الدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي وأصولها، وذلك باستخدام أحدث التقنيات الذكية والمتطورة.

وتأتي هذه المبادرة في إطار سعي الهيئة إلى توظيف الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة لتحليل شبكة الطرق وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في الصيانة، بما يسهم في تعزيز السلامة المرورية، وتحسين تجربة مستخدمي وسائل التنقل المرن.

وباتت الدراجات الهوائية في دبي إحدى أهم وسائل التنقل الفردية، التي تجتذب السكان والزوار على حد سواء، وتعزز شبكة مساراتها المكانة السياحية والاقتصادية للإمارة

عبر مرورها بمناطق الجذب السياحي والتجاري الرئيسية وربطها بمحطات النقل العام المختلفة التي يستخدمها الزوار والسياح.