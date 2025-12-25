ارتفاع الصادرات غير البترولية السعودية بنسبة 32.3% خلال أكتوبر

الرياض في 25 ديسمبر/ وام/ أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، ارتفاع الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) بنسبة 32.3% خلال شهر أكتوبر 2025 مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، فيما ارتفعت الصادرات الوطنية غير البترولية بنسبة 2.4%، والصادرات السلعية الإجمالية بنسبة 11.8% مما أسهم في ارتفاع الفائض في الميزان التجاري بنسبة 47.4% مقارنةً بأكتوبر 2024.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية " واس" ، أن الواردات ارتفعت بنسبة 4.3% خلال شهر أكتوبر 2025م، وارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية إلى الواردات لتصل إلى 42.3% مقابل 33.4% في العام السابق.