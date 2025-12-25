حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن تسمية أعضاء مجلس القضاء في إمارة الشارقة برئاسة سلطان بن أحمد القاسمي

الشارقة في 25 ديسمبر/ وام/ أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ، مرسوماً أميرياً بشأن تسمية أعضاء مجلس القضاء في إمارة الشارقة.

ونص المرسوم على أن يُشكّل مجلس القضاء في إمارة الشارقة برئاسة سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب الحاكم، وعضوية كل من: المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة نائباً للرئيس، و القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس دائرة القضاء ، و القاضي أحمد عبدالله الملا رئيس محكمة النقض، و المستشار أنور أمين الهرمودي النائب العام ، و القاضية الدكتورة سلامة راشد بن تميم الكتبي رئيسة دائرة التفتيش القضائي ، و القاضي الدكتور سعيد علي بحبوح النقبي رئيس المحاكم الاستئنافية ، و القاضي الدكتور عمر عبيد الغول السلامي رئيس المحاكم الابتدائية.