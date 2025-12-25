"لجنة دبي لتطوير قطاع الأفلام" تناقش في اجتماعها الأول متطلبات النهوض بالقطاع

دبي في 25 ديسمبر /وام / ناقشت "لجنة دبي لتطوير قطاع الأفلام"، التابعة لمجلس دبي للإعلام، في اجتماعها الأول الذي عُقد في مقر المجلس، التصور العام لآليات عمل اللجنة، والمسارات المختلفة التي ستتبعها نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تشكلت من أجلها، وبما يترجم الرؤية الهادفة إلى تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للإعلام وصناعة المحتوى، ووجهة جذبٍ رئيسية للمواهب وصُنّاع الأفلام من مختلف أنحاء المنطقة والعالم.

وفي هذا السياق، أكدت سعادة نهال بدري، الأمين العام لمجلس دبي للإعلام، أهمية الدور الحيوي للجنة وإسهامها في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لمستقبل الاقتصاد الإبداعي في دبي، وبناء اقتصاد معرفي قائم على الإبداع والتكنولوجيا، في ضوء استراتيجية مجلس دبي للإعلام الهادفة إلى تأكيد النموذج الريادي لدبي في مجال الإنتاج الإعلامي والإبداعي، لاسيما وأن قطاع الأفلام يعد أحد المحاور الواعدة لقطاع الإعلام في دبي بما يحمله من فرص غير محدودة.

وأشارت سعادتها إلى العديد من العناصر التي تتميز بها الإمارة وتزيد من فرصها كمركز رئيس لصناعة الأفلام، بما في ذلك البنية التحتية الرقمية عالمية المستوى، والأطُر التشريعية والتنظيمية المتطوِّرة، والخدمات اللوجستية عالية الكفاءة والاعتمادية، فضلاً عن موقعها الجغرافي في قلب العالم.

وأكد سعادة عصام كاظم، رئيس لجنة دبي لتطوير قطاع الأفلام في مستهل الاجتماع أن اللجنة ستعمل على تفعيل كافة المقومات اللازمة لتحقيق مستوى النمو المستهدف لقطاع الأفلام في دبي، مع منح اهتمام خاص لتمكين الكفاءات الوطنية، في حين ستركّز اللجنة كذلك على تفعيل دورها كمنصة متكاملة تدعم التعاون بين القطاعين العام والخاص، ضمن إطار يواكب التطور العالمي في مجال صناعة الأفلام، ويرقى بمكانة دبي في مجال منحته الثورة الرقمية أبعاد نمو غير محدودة.

وأضاف سعادته ان اللجنة ستبدأ على الفور في تحديد التصورات الأساسية لآليات عملها بما يتوافق مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، مع التركيز على تقديم خدمات نوعية لتسهيل عمليات الإنتاج والتصوير، كذلك العناية ببرامج التدريب المتخصصة والمنصات الداعمة لصُنّاع الأفلام الشباب، وفتح مجالات أرحب أمام المواهب الواعدة للنمو والتطور، بما يكسب دبي مكانة رياديةً في مجال صناعة الأفلام وكمركز عالمي لصناعة المحتوى.

وخلال الاجتماع، أشار هشام العلماء، نائب رئيس لجنة دبي لتطوير قطاع الأفلام إلى أن الاختيار الدقيق لأعضاء اللجنة من قِبَل مجلس دبي للإعلام، يمثل ركيزة أساسية تمكن اللجنة من تحقيق الغايات الاستراتيجية المنشودة للقطاع، لافتاً أن تكامل أدوار الجهات الممثلة في اللجنة سيسهم في تهيئة بيئة نموذجية تؤكد مكانة دبي كوجهة مفضلة لصُناع الأفلام من حول العالم، وتزيد من فرص استقطاب الاستثمارات إلى هذا القطاع، بما يوسّع من آفاق تطوره وازدهاره.

وكانت "لجنة دبي لتطوير قطاع الأفلام" قد تشكلت بناءً على قرار مجلس دبي للإعلام رقم (8) لسنة 2025 الصادر عن سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام في نوفمبر 2025، بهدف تقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة للقطاع، والعمل مع الجهات المعنية لتعزيز آفاق نموه.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة: شيماء السويدي عن هيئة الثقافة والفنون في دبي، وبدر أنوهي عن بلدية دبي، وعبدالله آل علي عن هيئة الطرق والمواصلات في دبي، ومنصور المالك عن جمارك دبي، وأحمد بالقيزي عن هيئة دبي للطيران المدني، والعقيد أ. د. سعود فيصل الرميثي عن شرطة دبي، والعقيد علي الحمادي عن الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب، ومريم المهري عن طيران الإمارات.