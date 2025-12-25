"آووت جلوبال لوجيستيكس" تفتتح مقرها الإقليمي الأول في "دافز"

دبي في 25 ديسمبر /وام/ أعلنت المنطقة الحرة بمطار دبي "دافز"، التابعة لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، عن افتتاح المقر الإقليمي لشركة "آووت جلوبال لوجيستيكس- AWOT Global Logistics "، في خطوة استراتيجية تعكس ثقة إحدى كُبرى الشركات العالمية الرائدة في مجال الخدمات والحلول اللوجستية بحيوية بيئة الأعمال في إمارة دبي، ومكانتها كمركز عالمي لسلاسل الإمداد والتجارة العابرة للحدود.

افتتح المقر الإقليمي الجديد لشركة "AWOT" في المنطقة الحرة بمطار دبي، كلٌّ من عارف الخوري، نائب الرئيس الأول لخدمات المتعاملين في المنطقة الحرة بمطار دبي، وكريس يانغ، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة "AWOT". ،بحضور ديفيد لي الرئيس التنفيذي للعمليات، وكيني لي الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية، وصوفيا زينغ نائب الرئيس للوحدات الخارجية، وكاي تشانغ مدير المبيعات من شركة "AWOT"، إلى جانب عدد من المسؤولين من "دافز"، في مناسبة تعكس الأهمية الاستراتيجية لهذه الخطوة على صعيد توسّع الشركة إقليمياً وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً لسلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية.

ويأتي تدشين المقر الجديد لشركة "AWOT" في "دافز"، في إطار استراتيجية الشركة الرامية إلى تعزيز حضورها الإقليمي، ودعم عملياتها في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا انطلاقاً من دبي، مستفيدةً من موقع الإمارة الاستراتيجي، وبُنيتها التحتية المتقدمة، وكفاءتها اللوجستية العالمية.

وتُجسّد هذه الخطوة التزام "دافز" باستقطاب الشركات العالمية الرائدة في القطاعات اللوجستية المتقدمة، ودعم نمو التجارة الدولية وسلاسل التوريد الذكية، من خلال توفير منظومة أعمال متكاملة ضمن مناطقها الاقتصادية، بما يُعزّز مكانة دبي مركزاً عالمياً للخدمات اللوجستية، وبوابة استراتيجية تربط آسيا بالأسواق الإقليمية والعالمية.

وقال عارف الخوري إن افتتاح المقر الإقليمي لشركة "AWOT" في "دافز" يعكس الثقة المتزايدة التي تحظى بها دبي من قِبل كبرى الشركات العالمية، ويؤكد قدرتها على توفير بيئة أعمال متكاملة تدعم التوسع والنمو المستدام ، وتنسجم هذه الخطوة مع جهودنا الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً لسلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية بين أهم 5 مراكز لوجستية حول العالم، وربطها مع 400 مدينة عالمية جديدة بممرات تجارية بما يُسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الهادفة إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة وترسيخ مكانتها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.

وأضاف الخوري: نحرص في"دافز" على تسخير بنيتنا التحتية المتقدمة، وموقعنا الاستراتيجي قرب مطار دبي الدولي، لدعم عمليات الشركة العالمية وتمكينها من إدارة سلاسل التوريد بكفاءة عالية، بما يُواكب النمو المُتسارع في حركة التجارة الإقليمية والعالمية.

من جانبه، قال كريس يانغ، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة "AWOT" إن افتتاح مقرنا الإقليمي في المنطقة الحرة بمطار دبي يمثل محطة مفصلية والتزاماً استراتيجياً واضحاً في مسيرة توسّع "AWOT" على المستوى الإقليمي والعالمي، حيث يتيح لنا افتتاح مقرنا في دبي وصولاً أقرب إلى عملائنا وإلى فرص النمو، بما يدعم أهدافنا على المدى الطويل. وتوفر دبي منصة مثالية لقيادة وتوسيع حلولنا اللوجستية المتكاملة، بفضل بُنيتها التحتية اللوجستية المتطورة، وسهولة ممارسة الأعمال، وموقعها الحيوي الذي يربط بين أهم أسواق العالم.

وتتخذ "AWOT" من الصين مقراً رئيسياً لها، حيث يعمل لديها أكثر من 1500 موظف، وتمتلك شبكة تشغيلية تضم 55 موقعاً ذاتي التشغيل في الصين، وهونغ كونغ، ودول جنوب شرق آسيا، إلى جانب حضور استراتيجي في أمريكا الشمالية وأوروبا، وشبكة شركاء عالمية تشمل أكثر من 300 وكيل في أكثر من 100 دولة. كما صُنّفت الشركة ضمن أفضل 10 شركات شحن جوي عالمياً، باحتلالها المركز التاسع عالمياً وفق تصنيف مؤسسة "Armstrong & Associates" لعام 2025، مع أكثر من 1800 رحلة جوية مخصصة من آسيا إلى الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية وأوروبا والشرق الأوسط، بحجم شحن جوي بلغ نحو 780 ألف طن متري.

وتتمتع الشركة بسجل واسع من الشراكات مع شركات عالمية كبرى في قطاعات التكنولوجيا والصناعة، إلى جانب تعاونها مع نُخبة من شركات الطيران والشحن البحري العالمية، ما يُعزّز قدرتها على تقديم حلول لوجستية متكاملة وعالية الكفاءة عبر مختلف الأسواق.

وسيتولى المقر الإقليمي الجديد قيادة عمليات "AWOT" في مجالات الشحن الجوي والبحري والبري، وخدمات الشحن المتخصّص، وإدارة الخدمات اللوجستية للمشاريع، إلى جانب تنسيق الشراكات الإقليمية والدولية للشركة، بالتوازي مع دعم "دافز" لربطها بمنظومة متكاملة من شركات الخدمات اللوجستية والجمارك ووكلاء التخليص وشركاء التوزيع، بما يُعزّز الكفاءة التشغيلية ويُوفر حلولاً مرنة وفعالة.

وسيدعم المقر الإقليمي الجديد للشركة تطوير نماذج عمل متقدمة من خلال توظيف الحلول الرقمية السحابية وأنظمة التتبّع والتحليل المتقدمة التي تعتمدها "AWOT" في رفع كفاءة العمليات وتحقيق قيمة مضافة لسلاسل الإمداد الإقليمية.

كما ستواصل "دافز" تقديم الدعم الفني والمؤسّسي اللازم لتوسّع أعمال الشركة داخل المنطقة الحرة، وتسهيل الإجراءات التنظيمية والجمركية، وربط "AWOT" بمنظومة الشركاء ضمن بيئة الأعمال المتكاملة في إمارة دبي. فيما ستوظف الشركة خبراتها العالمية وشبكتها الدولية لدعم نمو منظومة الخدمات اللوجستية في الإمارة، واستكشاف فرص توسّع مستقبلية لشركائها ضمن المنطقة.