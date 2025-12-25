برنامج عجمان للتميز الحكومي يستعرض أهداف جائزة الموظف المتميز

عجمان في 25 ديسمبر / وام / نظم برنامج عجمان للتميز الحكومي، ورشة تعريفية افتراضية، استهدفت موظفي الجهات الحكومية في إمارة عجمان، بهدف تسليط الضوء، على تفاصيل "جائزة الموظف الحكومي المتميز"، والتعريف بأهدافها ومحاورها وفئاتها.

تناولت الورشة الأهداف الاستراتيجية للجائزة، التي تهدف إلى ترسيخ بيئة داعمة للتنافس الإيجابي وتعزيز الابتكار المؤسسي، وذلك من خلال تحفيز الموظفين على تطوير أدائهم والارتقاء بممارساتهم المهنية وأهداف الجائزة عبر ثلاثة مستويات رئيسية فضلا عن زيادة الإنتاجية، وترسيخ مفاهيم الجودة، وتعزيز ثقافة الابتكار فيما تضمنت الورشة، شرحاً مفصلاً لفئات الترشيح الست، التي تعكس تنوع الأدوار الوظيفية في العمل الحكومي.

واختتمت الورشة، بالتأكيد على أن باب المشاركة في الجائزة، مفتوح أمام موظفي الجهات الحكومية في إمارة عجمان، لتكريم قصص النجاح، وصناعة العلامات الفارقة، في الأداء الحكومي.