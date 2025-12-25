47 فائزا في منافسات" هدد الحمام" بمهرجان ليوا الدولي

الظفرة في 25 ديسمبر/ وام/ اختتمت أمس منافسات "هدد الحمام" ضمن الفعاليات المصاحبة لمهرجان ليوا الدولي 2026، بمشاركة 100 متسابق من كافة الفئات.

وأسفرت المنافسات عن فوز 47 مشاركا بعد عروض تنافسية قوية خضعت لمعايير دقيقة في التقييم وفق الشروط المعتمدة للمسابقات المقررة.

وأكدت اللجنة المنظمة أن إقامة المنافسات على مدار يومين ساهمت بمشاركة أكبر عدد من المتسابقين، وتقديم تجربة تنظيمية متكاملة، عززت وجود هذه الرياضة التراثية ضمن أجندة المهرجان.

من جانب آخر تنطلق منافسات سباق ليوا للدرفت ضمن فئة السيارات على مدار يومي الجمعة والسبت، بمنطقة تل مرعب، بمشاركة نخبة السائقين المحترفين والهواة.

وتتضمن المنافسات التجارب الحرة، والتصفيات التأهيلية، وصولًا إلى المواجهات الإقصائية النهائية، بتبادل أدوار القيادة والمطاردة بين السائقين.