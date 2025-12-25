فيجتال انترناشونال: أبوظبي ترسم ملامح الجيل القادم من الرياضات الهجينة

أبوظبي في 25 ديسمبر/ وام/ أكد نيس هانت الرئيس التنفيذي لشركة فيجتال انترناشونال الجهة المالكة للحقوق العالمية لدورة العاب المستقبل، والتي أقيمت في أبوظبي على مدار 6 أيام، أن النسخة، عكست مدى التطور الذي حققته هذه الرياضات خلال فترة زمنية قصيرة.

وقال في تصريح له عقب ختام فعاليات الحدث العالمي الذي أقيم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض " أدنيك" ، إن العاصمة أبوظبي قدمت في هذه النسخة منظومة عالمية شاملة تكاملت فيها الرياضات البدنية والإلكترونية والتكنولوجيا والابتكار في منصة واحدة.

وأضاف ان أبوظبي نجحت في وضع معيار جديد على صعيد حجم البطولة وكفاءة التنفيذ ومستوى التطلعات، كما عززت هذه الدورة مكانة ألعاب المستقبل بصفتها منصة رائدة لمنافسات الجيل القادم على مستوى العالم، الأمر الذي يضع أبوظبي في صدارة دعم هذه الرياضات الجديدة.