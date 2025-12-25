"أبوظبي للصحة العامة" يُطلق مرصداً ذكياً لجودة الهواء الداخلي "هواكم"

أبوظبي في 25 ديسمبر /وام/ أطلق مركز أبوظبي للصحة العامة مرصد جودة الهواء الداخلي "هواكم" ما يمثِّل نقلة نوعية في منظومة رصد ملوثات الهواء الداخلي في الإمارة، حيث يُعَدُّ أحد المشاريع الرائدة ضمن استراتيجية مركز أبوظبي للصحة العامة.

ويعتمد المرصد على أحدث التقنيات العلمية وأجهزة استشعار عالية الدقة لتوفير بيانات لحظية وتحليلات متقدمة عن جودة الهواء في المدارس والمنازل وغيرها من الأماكن المغلقة، لتغطية مناطق واسعة من إمارة أبوظبي.

ويهدف المرصد إلى تعزيز الوعي بأهمية المحافظة على جودة الهواء داخل المباني والمنشآت ومراقبته في الإمارة، باعتباره عاملاً حاسماً في صحة وسلامة السكان. ويعتمد المرصد في تحقيق هذا الهدف على منهجية متطورة تشمل تركيب أجهزة مراقبة متقدمة في مواقع مختارة، تتيح الرصد المتواصل لأهم ملوّثات الهواء الداخلي، حيث تُجمع البيانات المرصودة وتنعكس بشكل فوري على لوحة التحكّم، بما يدعم المتابعة الدقيقة واتخاذ القرارات المبنية على البيانات.

ويمثِّل مرصد "هواكم" إحدى ركائز التوجُّه الاستراتيجي لأبوظبي في مجال الصحة البيئية، بما يتماشى مع الأجندة الوطنية لجودة الهواء 2031 التي تركِّز على الرصد والتخفيف والإدارة الفعّالة لجودة الهواء.

ويقدِّم المرصد عبر لوحة تحكُّم "هواكم" تحليلاً شاملاً للبيانات، يتيح للمختصين وصُنّاع القرار اتخاذ إجراءات استباقية وتصحيحية فورية، بما يضمن توفير بيئات داخلية صحية وآمنة، ويُعَدُّ هذا البرنامج خطوة نوعية ضمن جهود الإمارة الرامية إلى تحقيق الاستدامة وتعزيز الصحة العامة وتحسين جودة الحياة.

وقال سعادة الدكتور راشد السويدي، المدير العام لمركز أبوظبي للصحة العامة، إن أبوظبي تواصل جهودها الريادية في حماية صحة المجتمع وتحسين جودة الحياة، مؤكداً أن "مرصد جودة الهواء الداخلي – هواكم" يُعد أداة استراتيجية تعزّز قدرات الإمارة في الرصد الذكي للمخاطر الصحية، وتسهم في حماية صحة المجتمع ودعم التخطيط المستقبلي القائم على بيانات دقيقة.

وأوضح أن الالتزام بالابتكار وتوظيف أحدث التقنيات يعكس حرص الإمارة على توفير بيئات داخلية صحية وآمنة للأجيال الحالية والمقبلة، بما يدعم تعزيز الصحة العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.