ارتفاع منسوب مياه البحر يهدد أرخبيل "بيجاغوس" قبالة سواحل غينيا بيساو

غينيا بيساو في 25 ديسمبر /وام/يواجه أرخبيل "بيجاغوس" الواقع قبالة سواحل غينيا بيساو خطر ارتفاع منسوب مياه البحر ما يهدد سكان الأرخبيل الغني بتنوعه البيولوجي الاستثنائي.

و يشتهر الأرخبيل بمياهه الفيروزية وشواطئه الخلابة وغاباته الكثيفة، و أدرجته منظمة اليونسكو في منتصف يوليو في قائمتها لمواقع التراث العالمي، و يضم مستعمرات من السلاحف البحرية، وأفراس النهر، وأسماك القرش والشفنين، وخراف البحر، ونحو 850 ألف طائر مهاجر.

ويضمّ الأرخبيل أيضا مواقع دينية ويشتهر بالصيد التقليدي الذي يشكل مصدر رزق رئيسي لسكانه البالغ عددهم نحو 25 ألف نسمة. و تتميّز جزره الـ88 والممتدة على مساحة تزيد عن 10 آلاف كيلومتر مربع، بأنظمة بيئية شديدة التنوع من سهول سافانا، وبساتين نخيل، وشواطئ، وأشجار مانغروف، وصولا إلى الغابات المطيرة.

و تتفاقم ظاهرة ارتفاع منسوب مياه البحر وتآكل السواحل بسبب التغير المناخي،و غياب سياسة حماية بيئية فعلية في غينيا بيساو الواقعة في غرب إفريقيا .

