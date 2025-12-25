"غلا" تتوج بالكأس و"الغزال" يحصد بندقية الحقايق في مهرجان محمد بن زايد لسباقات الهجن ومزاينة الإبل

الشارقة في 25 ديسمبر / وام / شهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، منافسات الفترة المسائية في اليوم الثاني لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لسباقات الهجن ومزاينة الإبل الذيد "2025-2026".

وتصدرت "غلا" لسهيل عبيد بن يميع السبوسي كأس الحقايق الأبكار المفتوح بزمن قدره 5:54:48 دقيقة، وحصد "الغزال"، لمحمد سالم راشد الوحشي لقب الشوط الثاني مع بندقية الحقايق الجعدان المفتوح، مسجلا 6:00:11 دقيقة.

وأسفرت بقية الأشواط عن فوز "الثريا" لعلي عبيد بالرشيد الكتبي بالشوط الثالث "6:00:66 دقيقة"، و"نبه" لحمد سالم جهويل النابت بالشوط الرابع "6:01:25 دقيقة"، و"معزه" لأحمد مسلم حربي العامري بالشوط الخامس "6:06:43 دقيقة"، و"منحاف" لمحمد حميد الحجري بالشوط السادس "6:06:33 دقيقة"، و"راهي" لمحمد حمد سالم الجديلي بالشوط السابع "6:02:25 دقيقة".

وفازت "الفايزة" لأحمد سلطان بالرشيد بالشوط الثامن "6:07:83 دقيقة"، و"الظبي" لسعيد محسن بخيت السلمي بالشوط التاسع "6:09:22 دقيقة"، و"الباهي" لسلطان علي سالم الكتبي بالشوط العاشر "6:04:43 دقيقة"، و"منحاف" لعبدالله غصاب راعي الطيرة العامري بالشوط الحادي عشر "6:07:33 دقيقة"، و"الظبي" لسعيد حمد ساعد الدرعي بالشوط الثاني عشر "6:06:37 دقيقة"، و"دكتور" لعبدالله غصاب راعي الطيرة العامري بالشوط الثالث عشر "6:05:63 دقيقة"، و"بحور" لخالد عبدالهادي فهد الأحبابي بالشوط الرابع عشر "6:07:61 دقيقة"، و"السولعي" للدليلة حمد محمد الدليلة العامري بالشوط الخامس عشر "6:10:60 دقيقة".

وشهدت الفترة الصباحية إقامة 25 شوطاً، وحصدت "آرام" لسطان حارب بن ضحى المنصوري لقب الشوط الأول للحقايق الأبكار محققة 5:55:2 دقيقة، وذهب لقب الشوط الثاني للحقايق الجعدان إلى "الفيصل" لفيصل سلطان بن راشد سالم الطنيجي بزمن قدره 5:55:3 دقيقة، وتصدرت "المتحدة" لعتيق علي راشد بالقوم الكتبي الشوط الثالث للأبكار مسجلة 6:00:6 دقيقة، وحصد "ضاري" لفيصل سلطان بن راشد سالم الطنيجي لقب الشوط الرابع للجعدان بزمن قدره 6:01:3 دقيقة.